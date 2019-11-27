هند القحطاني تستفز مواطنيها برقصة ”مخلة“ (فيديو)

أثارت السعودية هند القحطاني مجددًا موجة من الغضب بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة وجدها البعض مثيرة وخارجة عن آداب مواطني المملكة المحافظين.
هند القحطاني تستفز مواطنيها السعوديين برقصة (فيديو)
تم النشر بواسطة Erem News إرم نيوز في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩
وكتبت الناشطة المثيرة للجدل تعليقًا على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها.
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السعودية #هند_القحطاني تواصل إثارة الجدل عبر مقاطعها المصورة في حسابها "سناب شات" بسبب أفكارها وكلامها وتأييدها للمثلية الجنسية باعتبارها "حرية الشخصية"، أما هذه المرة فقد لفتت الأنظار بطريقة رقصها التي وصفها متابعون بالـ"مثيرة" والـ"فاضحة"، كما استحوذت على المرتبة الثانية في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا في #السعودية، وسط استياء وانتقاد كبيرين في صفوف متداولي المقطع. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #سعوديات #الرياض #news #trend #saudi #رقص
والفيديو الجريء الذي نشرته القحطاني أثار موجة من التعليقات الرافضة والمستنكرة لتصرفاتها.
ماهذا يا معشر النساء إلى أين ؟ pic.twitter.com/wSNRXgdtPy
— صويلح (@9oel77) November 27, 2019
واتهم العديد من السعوديين مواطنتهم القحطاني، باستفزازهم وتعمدها إثارة الجدل في المجتمع السعودي، بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهند القحطاني كانت تعمل معلمة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، منها دعوتها الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.