هند القحطاني تستفز مواطنيها برقصة ”مخلة“ (فيديو)

أثارت السعودية هند القحطاني مجددًا موجة من الغضب بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة وجدها البعض مثيرة وخارجة عن آداب مواطني المملكة المحافظين.

هند القحطاني تستفز مواطنيها السعوديين برقصة (فيديو) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

وكتبت الناشطة المثيرة للجدل تعليقًا على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها.

والفيديو الجريء الذي نشرته القحطاني أثار موجة من التعليقات الرافضة والمستنكرة لتصرفاتها.

واتهم العديد من السعوديين مواطنتهم القحطاني، باستفزازهم وتعمدها إثارة الجدل في المجتمع السعودي، بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهند القحطاني كانت تعمل معلمة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، منها دعوتها الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.