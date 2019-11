هند القحطاني تستفز مواطنيها برقصة ”مخلة“ (فيديو)

View this post on Instagram

السعودية #هند_القحطاني تواصل إثارة الجدل عبر مقاطعها المصورة في حسابها "سناب شات" بسبب أفكارها وكلامها وتأييدها للمثلية الجنسية باعتبارها "حرية الشخصية"، أما هذه المرة فقد لفتت الأنظار بطريقة رقصها التي وصفها متابعون بالـ"مثيرة" والـ"فاضحة"، كما استحوذت على المرتبة الثانية في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا في #السعودية، وسط استياء وانتقاد كبيرين في صفوف متداولي المقطع.