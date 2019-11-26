1350 دولارًا للجمل.. عيادات طبية للإبل في السعودية ‎بمعاينات باهظة

يتيح نادي الإبل الحكومي في السعودية، فرصة لملاك الجِمال بمختلف مسمياتها وأنواعها، كي يفحصوا إبلهم عند أطباء بيطريين مختصين، مقابل رسوم معاينة باهظة، لكنها تتلاءم والأسعار المرتفعة التي تُباع بها الإبل التي تشارك في المسابقات.

وافتتح النادي الذي أنشأته السعودية في العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين، العيادة الجديدة قبل أيام قليلة ليتيح للملاك فحص إبلهم قبيل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ويتوجب على الملاك الراغبين بفحص إبلهم، الحجز المسبق في العيادة الطبية، ودفع رسوم المعاينة التي تبلغ خمسة آلاف ريال (نحو 1350 دولارًا) لكل رأس، والاطمئنان على إبلهم وخلوها من العبث والغش.

ويفرض نادي الإبل، شروطًا صارمة على الراغبين بمشاركة إبلهم في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، التي ستقام على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الشهر المقبل، لاسيما من يتورطون في إجراء عمليات تجميل للإبل المشاركة.

وينص أحد شروط المشاركة، على أنه ”في حال اكتشاف أي غش أو أي نوع من أنواع العبث للتغيير في الشكل الطبيعي للإبل المشاركة، فسيستبعد من المشاركة على الفور، ويحال إلى اللجنة القضائية المختصة“ التي تفرض غرامات مالية وتحرم الملاك المخالفين من المشاركة في النسخ المقبلة من المهرجان.

وبدأت السعودية بفرض شروط مشددة وإصدار تشريعات تحظر إجراء عمليات التجميل للإبل بشكل عام؛ بعد تسجيل حالات تجميل يقوم بها أطباء بيطريون للإبل، تشمل تصغير الأذن، وتكبير الوجه، وهي معايير أساسية في اختيار الإبل الفائزة بمسابقات المزايين ذات الجوائز المالية الكبيرة.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تولي المملكة اهتمامًا رسميًا متزايدًا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.

وتنطلق النسخة الرابعة من المهرجان يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق الرياض.