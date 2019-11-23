الغموض يحيط بالحالة الصحية لسوزان مبارك

سيطرت حالة من الغموض حول الوضع الصحي لسوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، منذ إعلان نجلها دخولها العناية المركزة الأربعاء الماضي.

ورغم الجدّل المثار حول الوضع الصحي لسوزان مبارك، وترديد نبأ وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا إنه لم يخرج رد رسمي من أسرة مبارك ينفي أو يؤكد حقيقة الأمر.

وأكد مصدر مقرب من أسرة الرئيس الأسبق، أن سوزان مبارك غادرت غرفة العناية المركزة، مساء أمس الجمعة، بعد علاجها من مضاعفات عملية جراحية في منطقة الديسك بالظهر، مرجحًا أن تغادر المستشفى خلال ساعات المقبلة.

واكتفى علاء مبارك، بالرد على رواد مواقع التواصل بكلمات غير حاسمة، كما تحفظ محامي الأسرة فريد الديب عن كشف حقيقة وفاة سوزان من عدمه، مكتفيًا بقوله: ”معرفش“، وذلك في اتصال هاتفي لـ“إرم نيوز“.

ورد علاء مبارك على مغردة دعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، لوالدته بالشفاء العاجل والسلامة، التي ‎وضعت قانون الأسرة، قائلًا: ”‏‎كتر خيرك شكرًا“.

الله يشفيها ويسامحها هي من وضعت قانون الاسره ومنعت الآباء من رؤية أبنائهم مع تحياتي لك استاز علاء انا بحبكم بصراحه بس في اشياء كثير الوالده كانت سبب فيها — لا تثق في احد (@hm_z1) November 23, 2019

فيما استنكر أحمد الجمل، الشائعات المثارة حول وفاة سوزان، قائلًا: ”‏‎علي إيه كل هذه الضجة دي الطيبة يا رب تطلع بالسلامة“، حيث جاء ردّ علاء بالقول ”إن شاء الله خير“.

علي ايه دي الطيبه ويارب تطلع ب السلامه وأمانه عليك تبلغ الرئيس محمد حسني مبارك تحياتي وقولها انا ولله كان نفسي اتجوز في عهدك بدل ما انا مش عارف اجيب حتا الثلاجه — Ahmed El Gamal (@2Hbc4Ycxvb1Fxzu) November 23, 2019

وفي يوم 4 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أجرت سوزان مبارك عملية جراحية، ونشر نجلها علاء صورة تجمعه بها، بعد عملية والدته، دون أن يُفصح عن طبيعتها.

وحملت سوزان لقب سيدة مصر الأولى من العام 1981، وهو عام تولي زوجها حسني مبارك رئاسة الجمهورية، حتى تخليه عن الحكم في 11 من شهر شباط/فبراير لعام 2011.

وسوزان صالح ثابت، الشهيرة بسوزان مبارك، من مواليد العام 1941 في محافظة المنيا جنوب مصر، وهي حائزة على درجة الماجستير في الاجتماع من الجامعة الأمريكية في القاهرة.