رئيس هيئة السياحة السعودية: لا تغيير على حظر الكحول في المملكة

قال مسؤول سعودي، إنّ حظر الكحول المعمول به في المملكة ”لن يخضع للتغيير“، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها البلد الخليجي لجذب السياح.

وأكد رئيس هيئة السياحة في السعودية، أحمد الخطيب، أنّه ”لا يرى أن حظر الكحول سيخضع للتغيير في إطار الجهود المبذولة لجذب السياح“، نافيًا في الوقت نفسه ”تخفيف الحظر على استهلاك الكحول“، منوهًا كذلك إلى أنّ ”المملكة ستستمر في محاولتها للإصلاح“.

وأضاف الخطيب في تصريحات لوكالة ”بلومبيرغ“ نقلها موقع ”أخبار 24“ المحلي، لدى سؤاله عن موضوع إغلاق المحلات وقت الصلاة: ”أعتقد أن الموضوع لا يمثل عقبة أمام الناس للحضور والتسوق في مركز تجاري أو في الخارج، ولكن بالتأكيد، نحن نقيّم رحلة السائح ونتلقى تعليقات قيمة للغاية من سياحنا وزوارنا“.

من جانب آخر، بين المسؤول السعودي، أنّ ”السياح البريطانيين ويليهم الصينيون، من أعلى الزوار للمملكة، وأن حوالي 140 ألف شخص تقدَّموا بطلب تأشيرات سياحية“، مشيرًا إلى أنّ ”الأرقام تتماشى مع توقعاتنا، ونحن نتوقع أن يأتي المغامرون أولًا لاستكشاف البلد، وهذا هو ما يحدث“.