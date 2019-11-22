جاكيت ولي العهد السعودي يثير إعجاب مواطنيه.. ومحاولات جادة لاقتناء مثيل له

لفت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، أنظار مواطنيه خلال حضوره لسباق عالمي لسيارات الفورمولا استضافته مدينة الدرعية بالقرب من العاصمة الرياض، عندما ظهر مرتديًا ”جاكيتًا“ عصريًا بعيدًا عن الزي السعودي الرسمي.

وأطل الأمير الثلاثيني برفقة وفد كبير من المسؤولين والمرافقين بجانب ضيوف رفيعي المستوى من خارج المملكة، لتتسلط الأضواء على زيّه بين كل الحاضرين، حيث ظهر بزي مناسب للفعالية الرياضية وبعيد عن زي المناسبات الرسمية.

#جاكيت_ولي_العهد لك الغلا والسمع والطاعة .. تامر فداك أرواحنا تامر ما يغرق اللي بشتك شراعه .. والدار يا محمد بك تفاخر pic.twitter.com/kzNgXwMTBL — ???? FAHAD (@Aboali2017ksa) November 22, 2019

ولم ينتهِ الأمر عند ذلك الحد، إذ تحول الإعجاب بالجاكيت الأسود الذي ارتداه الأمير إلى عملية بحث عبر متاجر الألبسة الإلكترونية لمعرفة ثمنه، وإمكانية اقتنائه تشبهًا بابن سلمان الذي تصفه الصحافة الغربية بالقائد الفعلي للمملكة، ويشرف بالفعل على خطة التغيير العملاقة التي تعمل عليها البلاد.

تم الطلب عشت لنا سمو سيدي ❤️❤️

#جاكيت_ولي_العهد pic.twitter.com/JPoyMNZRKs — BaLaNcE OF LiFe (@I_balanced) November 22, 2019

ويقول مدونون سعوديون إنهم عثروا على متجر يبيع الجاكيت ذاته، وبثمن يتراوح بين 800 و900 ريال، فيما قال آخرون إن الإقبال الكبير تسبب بنفاد الكمية المعروضة بالكامل في زمن قياسي.

ولا يمكن التأكد من صحة تلك المعلومات المتداولة عن الجاكيت والشركة المنتجة له، لكن الحديث عنه تصدر كل نقاشات السعوديين الكثيرة في موقع ”تويتر“ الأكثر شعبية في المملكة.

مغردون قاموا بالتحري حول نوع الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد في “فورملا إي الدرعية” ، وما أن عثروا عليه حتى نفذت الكمية من المتجر الإلكتروني، لم يقتصر الأمر على الجاكيت، بل وصل البحث إلى حذائه ونوع نظارته ????#جاكيت_ولي_العهد pic.twitter.com/9FiDo1SZPv — نــور (@_albadrani1) November 22, 2019

وتحت الوسم ”#جاكيت_ولي_العهد“ دوّن آلاف السعوديين عبارات الإعجاب بظهور ولي عهدهم العصري في المناسبة الرياضية العالمية، فيما واصل آخرون عمليات البحث لاقتناء نسخة من الجاكيت الأسود.

#جاكيت_ولي_العهد اشي جمال اشي هيبة اشي رزه اشي ابتسامه حلوه???? pic.twitter.com/W92c4jdgsJ — ???????????????????? (@__cute1) November 22, 2019

وانطلقت في السعودية، اليوم الجمعة، منافسات سباق ”إيه بي بي فورمولا إي“التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات وتستضيفها مدينة الدرعية التاريخية قرب العاصمة الرياض على مدى يومين.

وحضر انطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة مسؤولون من دول خليجية وأوروبية، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

كما حضر رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، والشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، والشيخ فهد بن ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم.