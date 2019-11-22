ريما الجفالي.. أول سعودية تشارك بسباقات السرعة في المملكة‎ (فيديو)

أصبحت السعودية ريما الجفالي أول امرأة في المملكة تجلس خلف المقود في مقعد سيارتها الكهربائية الرباعية الدفع، لتخوض تجربة المشاركة بسباق السرعة في بلادها.

وتسلط الأضواء محليًا ودوليًا بشكل لافت على الجفالي خلال مشاركتها في سباق الدرعية الذي بدأ اليوم وينتهي غدًا، ضمن افتتاح الموسم السادس لبطولة الفورمولا إي العالمية.

ويشارك في السباق الفريد من نوعه في السعودية 12 فريقًا، ويتميز بخلو السيارات المشاركة فيه من الانبعاثات الكهربية، في تأكيد على التقيد باحترام البيئة، ومحاربة التلوث.

وليس سباق فورمولا إي الأول الذي تشارك فيه المتسابقة الشابة، فسبق أن نافست العام الماضي ضمن الفئة الفضية المخصصة للمبتدئين في الإمارات، وفي بطولة فورمولا 4 بإنجلترا، وبطولة MRF في الهند.

كما أن الجفالي ثالثة ثلاث سائقات في منطقة الخليج يحملن رخصة قيادة للسباقات، وأول سعودية تحصل على رخصة قيادة لسباق السيارات.