داعية سعودي بارز يدعو لتجنب الصلاة أمام المدافئ.. وردود فعل متباينة

قال الداعية السعودي البارز، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن الصلاة أمام المدافئ ذات اللهب من المكروهات في الإسلام، لما فيها من تشبه بعبدة النار، بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة في غالبية مدن المملكة ولجوء السكان لمصادر التدفئة.

وأضاف الداعية الخثلان، وهو عضو سابق في هيئة كبار العلماء – أرفع هيئة دينية في المملكة – أن الصلاة أمام المدافئ ذات اللهب من المكروهات لما فيها من ”التشبه بالمجوس عبّاد النار“، لكن ذلك لا يشمل المدافئ الكهربائية التقليدية المعروفة لعدم وجود لهب فيها.

وجاء حديث الشيخ الدكتور سعد الخثلان، بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة في غالبية مدن المملكة ولجوء السكان لمصادر التدفئة.

وأوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه يكره أَن توضع الدفايات ذات اللهب أمام المصلين، لكن ”لا بأس أَن توضع عن اليمين أو عن اليسار أو من الخلف لما في ذلك من التشبه بالمجوس“.

وكان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية يجيب على سؤال لأحد المتصلين ببرنامج ”يستفتونك“ الذي بثته قناة ”الرسالة“، أمس الأربعاء، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء بشكل فعلي في المملكة.

#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان

حكم وجود الدفايات الكهربائية في المساجد أمام المصلين ؟https://t.co/Ty231goYHO pic.twitter.com/T8UK6o2BIc — قناة الرسالة (@alresalahnet) November 20, 2019

وأثار حديث الخثلان ردود فعل مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل السعودية وخارجها، بالنظر لشهرة دعاة المملكة وعدد متابعيهم الكبير في العالم العربي.

وبينما أبدى البعض التزامًا برأي الداعية الخثلان في الجانب الديني لمسألة الصلاة أمام دفايات النار، بدا آخرون غير مقتنعين بكلامه.

وكتبت إحدى المغردات التي لم يعجبها تقييد الشيخ لوضع المدافئ كما يبدو: ”يا صبر أيوب“، فيما قال آخر معارض لها ”الله يجزاك خير يا شيخ“، وتساءل ثالث في رده قائلًا: ”وأين قول رسولنا الكريم إنما الأعمال بالنيات“، ورد رابع بالقول: ”أولًا صلاتنا لله، وبعدين ليش المجوس يصلون نفس صلاتنا ما لكم كيف تحكمون“.

يا صبر أيوب ???????? — م/نوال بوظهير (@Eng_Nbodhahair) November 21, 2019

الله يجزاك خير ياشيخ ???? — …. (@YkwyLk1UoSZakpz) November 21, 2019

واين قول رسولنا الكريم إنما الاعمال بالنيات …. — hassan ali (@YD5967) November 21, 2019

اولاً صلاتنا لله وبعدين ليش المجوس يصلون نفس صلاتنا مالكم كيف تحكمون — Mooooo-g (@Moooogg) November 21, 2019

وفي جانب آخر من الردود، علق مغرد آخر مشككًا بحديث الخثلان: ”مو كل من ربى لحيه يجي يفتي!! ولو أخذنا بكلامه وكنا ع سفر.. ووجبت الصلاة ويصادف في اتجاه القبلة بحر!! أصير عبد البحر! ؟!؟؟! العبادة لله سبحانه مولأي شي يصير قدامك !“.

مو كل من ربى لحيه يجي يفتى!!

ولو اخذنا بكلامه وكنا ع سفر.. ووجبت الصلاه ويصادف في اتجاه القبله بحر!!

اصير عبد البحر! ؟!؟؟!

العباده لله سبحانه مو لاي شي يصير قدامك ! — Abu Kenan ⓭ ㉝ ???? (@Abukinaan) November 21, 2019

وكتب مغرد بدا أنه من الكويت: ”وين راحت النية يا شيخ“، وعلق مغرد ثانٍ ساخرًا: ”الحمد لله على نعمة العقل“، وكتب ثالث: ”على كيفهم يفتون“، فيما كتب مغرد يدعى ماجد المطيري: ”الناس بدأت بالفهم وأنا أفهم أن الأعمال بالنيات، يعني لو صلى رجل بالحرم المكي ونيته يتعبد بوذا معناتها أنه غير مسلم وهذا اللي نفهمه ونعقله“.

وين راحت النيه ياشيخ — كويتي (@installous98) November 21, 2019

????الحمدلله على نعمة العقل — عبدالعزيز ǟɮɖʊʟǟʐɨʐ (@in_zx) November 21, 2019

علي كيفهم يفتون — الحمد لله (@MnCX9gZM0B62770) November 21, 2019

الناس بدات بالفهم وانا افهم ان الاعمال بالنيات يعني لو صلي رجل بالحرم المكي ونيته يتعبد بوذا معناتها انه غير مسلم وهذا اللي نفهمه ونعقله — Majed Almutairi (@MajedAl82505767) November 21, 2019

ومع حلول موسم البرد والأمطار في السعودية، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، فيما وثق عدد من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، تجمد المياه في بعض المناطق، ما يعني أن درجة الحرارة وصلت للصفر.