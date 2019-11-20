واقعة غريبة.. عائلة تحضر جثة ابنها لشركة التأمين لإثبات وفاته (فيديو)

في واقعة غريبة ومثيرة للدهشة، أحضرت عائلة في جنوب أفريقيا جثة ابنها المتوفى إلى مكتب شركة التأمين التي طالبت الشركة بإثبات وفاته، حتى تدفع قيمة التأمين.

ورفضت شركة ”أولد ميوتشال“، دفع قيمة التأمين للعائلة التي فقدت أحد أفرادها حتى يحضروا ما يُثبت أنه توفي بالفعل، لكن يبدو أن الشركة لم تتوقع رد فعل العائلة التي كانت مصرة على الحصول على مالها.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حضرت الأسرة إلى مكتب الشركة بمقاطعة كوازولو ناتال، وهي تحمل جثة ابنها المتوفى، لعرضه على الموظفين الذين طالبوهم بإحضار إثباتات وفاته.

وفي الفيديو الذي تداوله رواد ”تويتر“ الثلاثاء، يمكن رؤية سيدتين تحملان الجثة داخل كيس أزرق، من المشرحة إلى داخل الشركة للمطالبة بأموالهما، وإلى جانب الجثة، قدمت السيدتان بوليصة التأمين على حياة المتوفى، وبطاقته الشخصية وشهادة وفاته حتى يتمكن موظفو الشركة من التحقق من وفاته، وقالتا إنهما لن تغادرا الفرع حتى تدفع الشركة قيمة بوليصة التأمين بالكامل.

وبعد المكالمات العاجلة والمناقشات بين إدارة الفرع المحلي والمكتب الرئيسي للشركة، صرفت الشركة مبلغ التأمين كاملًا للأسرة شريطة نقل الجثة إلى خارج المكتب.

وفي خلفية الفيديو يمكن سماع إحدى السيدات وهي تقول: ”لقد دفعوا الأموال الآن، لهذا السبب أحضرنا الجثة“.