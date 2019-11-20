السعودية.. القبض على شخص أساء لأهالي ”الباحة“

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يسيء لأهالي منطقة الباحة ويهزأ منهم.

وأكد المتحدث باسم شرطة الباحة ”القبض على الشخص المسيء لأهالي المنطقة بعد 5 ساعات من توجيه أمير المنطقة بسرعة القبض عليه، تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة“، لافتًا إلى أن الشخص المسيء موقوف حاليًا وستتم إحالته للنيابة، وفقًا لصحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وتداول ناشطون سعوديون مقطع الفيديو المسيء، الذي يحمل حساب صاحبه في تطبيق ”سناب شات“ اسم ”سناب جيزاني“، وسط انتقادات لاذعة ومطالب بمحاسبته بعد حديثه المثير للجدل عن المنطقة وأهلها.

ويتحدث الرجل في الفيديو برفقة آخرين يستقلون السيارة، عن أهالي الباحة، ويقول ساخرًا إنهم ينامون لساعات طويلة تصل لـ 23 ساعة، وإن لهجتهم غريبة أيضًا، وعبارات استهزاء أخرى تقطعها ضحكات مرافقيه.

وبعد سيل من الانتقادات لصاحب الفيديو، أصدرت إمارة منطقة الباحة بيانًا قالت فيه إن الفيديو مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وإنها ”تستهجن هذا الفعل اللا مسؤول“.

وأضاف البيان أن الإمارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات ”كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها“.