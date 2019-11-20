متحرشة كورنيش جدة تعتذر باكية (فيديو)

ظهرت الفتاة الباكستانية المقيمة في جدة السعودية، والتي تسببت بجدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع متداول وهي تتحرش بشبان على الكورنيش، في مقطع فيديو جديد، مقدمة اعتذارها عما بدر منها، ومعبرة عن ندمها.

وأقرت الفتاة – التي لم تظهر وجهها هذه المرة – عبر حساب يعود لها فيما يبدو على ”سناب شات“، أنها المعنية بالواقعة وأنها من قامت بتصوير نفسها، وقد تحرشت بشبان على كورنيش جدة، واصفة تصرفها بأنه ”غير لائق“، معبرة عن ندمها وأسفها على ما بدر منها، ومقدمة اعتذارها لمواطني ومقيمي المملكة، متعهدة مع زميلة لها كانت بجوارها بعدم تكرار الخطأ الذي بدر منهما.

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شاهد.. تداول مقطع فيديو يظهر فيه بكاء وانهيار الفتاة التي تحرشت بالشباب على كورنيش جدة pic.twitter.com/VJqD6VzJ6t — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) November 20, 2019

وكشفت صحيفة ”عكاظ“ المحلية في وقت سابق عن جنسية الفتاة المتحرشة، مبينة أنها باكستانية، وذلك بعد إيقافها من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية المقطع المتداول.

وذكرت الشرطة أن ”الفتاة ورفيقاتها يعملن في صالون تجميل وقد توجهن من محافظة جدة إلى مدائن صالح“.

وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو وهي داخل مركبة، وتوجه عبارات غير لائقة لبعض مرتادي كورنيش جدة من الشباب، في تصرف نادر في المملكة المحافظة.