 السعودية.. ملاحقة صاحب فيديو ساخر من أهالي منطقة الباحة – إرم نيوز‬‎

السعودية.. ملاحقة صاحب فيديو ساخر من أهالي منطقة الباحة

السعودية.. ملاحقة صاحب فيديو ساخر من أهالي منطقة الباحة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قالت إمارة منطقة الباحة في السعودية، اليوم الثلاثاء، إن مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لشخص يسخر من المنطقة وسكانها وعاداتهم ولهجتهم المحلية، مسيء، وسيواجه صاحبه الملاحقة القانونية.

وتداول عدد كبير من المدونين السعوديين، مقطع الفيديو الذي يحمل حساب صاحبه في تطبيق ”سناب شات“ اسم ”سناب جيزاني“، وسط انتقادات لاذعة ومطالب بمحاسبته بعد حديثه المثير للجدل عن المنطقة وأهلها.

ويتحدث الرجل في الفيديو برفقة آخرين يركبون معه في السيارة، عن أهالي الباحة، ويقول ساخرًا إنهم ينامون لساعات طويلة تصل لـ 23 ساعة، وأن لهجتهم غريبة أيضًا، وعبارات استهزاء أخرى تقطعها ضحكات مرافقيه.

وانهالت الردود الغاضبة على الفيديو فور نشره، فيما جذب الوسم ”#جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحه“ في موقع ”تويتر“ عددًا كبيرًا من المغردين ليتصدر قائمة الترند التي تضم أكثر المواضيع المتفاعلة.

وبعد سيل من الانتقادات لصاحب الفيديو، أصدرت إمارة منطقة الباحة بياناً قالت فيه إن الفيديو مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وأنها ”تستهجن هذا الفعل اللامسؤول“.

وأضاف البيان أن الإمارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات ”كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها“.

https://twitter.com/b1_07/status/1196855353037803522?s=20

ومن غير الواضح إن كانت الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيديو قد تتضمن توقيفه، فيما لدى السعودية نظام قانوني للمخالفات المتعلقة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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