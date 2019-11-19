السعودية.. ملاحقة صاحب فيديو ساخر من أهالي منطقة الباحة

قالت إمارة منطقة الباحة في السعودية، اليوم الثلاثاء، إن مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لشخص يسخر من المنطقة وسكانها وعاداتهم ولهجتهم المحلية، مسيء، وسيواجه صاحبه الملاحقة القانونية.

وتداول عدد كبير من المدونين السعوديين، مقطع الفيديو الذي يحمل حساب صاحبه في تطبيق ”سناب شات“ اسم ”سناب جيزاني“، وسط انتقادات لاذعة ومطالب بمحاسبته بعد حديثه المثير للجدل عن المنطقة وأهلها.

ويتحدث الرجل في الفيديو برفقة آخرين يركبون معه في السيارة، عن أهالي الباحة، ويقول ساخرًا إنهم ينامون لساعات طويلة تصل لـ 23 ساعة، وأن لهجتهم غريبة أيضًا، وعبارات استهزاء أخرى تقطعها ضحكات مرافقيه.

#جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحه نتمنى من إمارة الباحة @BahaPrincedom ومن النيابة العامة @bip_ksa

اتخاذ الإجراء المناسب ضد صاحب المقطع الذي يستهزئ بمنطقة كاملة ، وألا يمر هذا المقطع مرور الكرام .!#الباحة pic.twitter.com/zZ6UKACpXZ — عامر القحطاني MBS ???????? (@AmerAlQa7tani) November 19, 2019

وانهالت الردود الغاضبة على الفيديو فور نشره، فيما جذب الوسم ”#جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحه“ في موقع ”تويتر“ عددًا كبيرًا من المغردين ليتصدر قائمة الترند التي تضم أكثر المواضيع المتفاعلة.

من كثر ضحكه قلت هيبته ومن قلت هيبته قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه والله يعز غامد وزهران احفاد الصحابه والفاتحين???? #جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحه pic.twitter.com/xIYuXBJ0se — الأزدي???????? (@ggpwov3UdU5uFS9) November 19, 2019

وبعد سيل من الانتقادات لصاحب الفيديو، أصدرت إمارة منطقة الباحة بياناً قالت فيه إن الفيديو مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وأنها ”تستهجن هذا الفعل اللامسؤول“.

وأضاف البيان أن الإمارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات ”كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها“.

https://twitter.com/b1_07/status/1196855353037803522?s=20

#جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحه اجل تصور الساعه ٢ بعد منتصف الليل وتستهزء الظاهر طقطقت في المكان الغلط pic.twitter.com/jgYfyzLKKS — ﮼اخر،حبه (@Sma40940349) November 19, 2019

ومن غير الواضح إن كانت الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيديو قد تتضمن توقيفه، فيما لدى السعودية نظام قانوني للمخالفات المتعلقة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.