نقود في الشوارع.. ”لغز غامض“ يحيّر الشرطة البريطانية منذ 5 أعوام (صور)

تقف الشرطة في إحدى القرى البريطانية، حائرة أمام لغزة يمتد عمره لأكثر من 5 أعوام، منذ أن اعتاد سكان قرية ”بلاكهول كولياري“ العثور على مغلفات متشابهة مليئة بالنقود في شوارع القرية بين الحين والآخر.

ويحتوي المغلف الواحد على 2000 جنيه ما يُعادل 2600 دولار، جميعها من فئة الـ20 جنيهًا، وعادة يترك المغلف في الأماكن العامة للقرية، الواقعة في مقاطعة ”دورهام“ شمال شرق بريطانيا.

وأفادت الشرطة أنه تم العثور من قِبل سكان القرية على 12 مغلفًا، تتضمن نفس المبلغ منذُ عام 2014 حتى الآن، وأنه جرى تسليم جميع المغلفات إلى الشرطة.

وأثارت الرزم المالية المتشابهة حيرة سكان القرية والشرطة، التي تواصلت مع المصارف والمؤسسات الخيرية في القرية وخارجها في محاولة، لفك اللغز، وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وقال مدير شرطة القرية جون فورستر: ”عادة ما يتم ترك تلك الرزم في أماكن عامة، بحيث يراها ويعثر عليها السكان بسهولة، خاصة الشوارع والأرصفة“.

وتوقع أن تكون من ”شخص طيب، يريد أن يبقى مجهولًا“، وراء الرزم التي عثر عليها وآخرها يوم أمس الإثنين.

ووصف القائد الشرطي، تلك المغلفات بأنها ”لغز غامض“ تسعى الشرطة إلى حله من خلال تعاون السكان ومن لديه معلومات يمكن أن تؤدي إلى كشف هذا السر الغامض“، معربًا عن تقدير الشرطة وشكرها لسكان القرية لتسليم المال.