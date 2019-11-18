الأمم المتحدة: أمريكا تحتجز أكثر من 100 ألف طفل لأسباب متعلقة بالهجرة

المصدر: أ ف ب

كشفت دراسة للأمم المتحدة اليوم الإثنين؛ أن السلطات الأمريكية تحتجز لأسباب متعلقة بالهجرة أكثر من 100 ألف طفل، وبينهم المحتجزون الذين قصّر معهم ذووهم.

وقال مانفريد نوفاك، وهو أحد أبرز معدّي ”دراسة الأمم المتحدة العالمية بشأن الأطفال المحرومين من الحريّة“؛ إن ”الرقم الإجمالي للمحتجزين حاليًا يبلغ 103 آلاف“.

وكشف نوفاك، أنه تم التوصل لهذا الرقم بناء على أحدث بيانات رسمية متوفرة وكذلك من مصادر أخرى ”ذات مصداقية كبيرة“.

ووفق الدراسة التي نشرت الإثنين، فإن 330 ألف طفل على الأقل من 80 بلدًا، محتجزون عالميًا لأسباب متعلقة بالهجرة، ما يعني أن الولايات المتحدة تحتجز نحو ثلث العدد الإجمالي لهؤلاء الأطفال.

وقال نوفاك للصحافيين في جنيف، إن ”احتجاز الأطفال لأسباب متعلقة بالهجرة لا يمكن أن يعتبر على الإطلاق أنه يصب في صالح الأطفال.. هناك دائمًا بدلائل متوفرة“.

وأوضح، أن ”الرقم 103 آلاف يشمل الأطفال الذين وصلوا إلى الحدود الأميركية دون أن يرافقهم ذووهم، وأولئك المحتجزين مع أقاربهم وأولئك الذين تم فصلهم عن ذويهم تمهيدًا للاحتجاز“.