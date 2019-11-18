”السديس“ يعلق على واقعة محاولة وافد تركي سرقة معرض الحرمين الشريفين (فيديو)

أكد الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال تدشين افتتاح معرض الحرمين الشريفين بعد حادثة السرقة، أنّ ما تعرض له معرض الحرمين الشريفين من سرقة مقتنيات أثرية من داخله على يد وافد تركي، هو ”حادث عرضي مقارنة مع ما تتعرض له المعارض العالمية“.

وقال في مقابلة مع قناة ”الإخبارية“ المحلية: ”نحن اليوم سعداء بوجودنا في هذا المعرض بعد ما حصل، ونحن دائمًا مسلمون ونرضى بقضاء الله وقدره، مع الأخذ بالأسباب وتعزيز الأمن“.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة على مستوى عالٍ في الرئاسة بعد وقوع حادثة السرقة، حيث تم القبض على السارق، وهو محتجز حاليًا لدى الأجهزة الأمنية.

فيديو | تعليق الشيخ عبدالرحمن السديس لـ #الإخبارية حول ضبط وافد تركي حاول سرقة مقتنيات أثرية من معرض عمارة الحرمين الشريفين pic.twitter.com/8wvX0RNmnQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 18, 2019

وكان الوافد التركي قد تسلل إلى المعرض قبيل فجر الجمعة، عبر دورات المياه، وقام بتكسير بعض الأسوار الزجاجية لإتلافها للوصول إلى الآثار وسرقتها.

وحسب صحيفة ”الوطن“ المحلية، فإنه ”أثناء تنفيذ عملية السرقة، التي صادفت انتهاء ورديّة حراس الأمن بالمعرض وبداية وردية أخرى، تنبهوا إلى وجود بعض الأصوات الغريبة، عندها عادوا إلى كاميرات المراقبة، ليظهر لهم اللص وهو يحاول الهرب من الموقع“.

وخلال ذلك، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المعرض، وضبطت المتهم وأحالته إلى شرطة العزيزية، لاستكمال التحقيقات معه ثم تحويله إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.