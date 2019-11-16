أكبر معمرة في العالم.. كويتية ناهزت الـ119 عامًا

باتت مواطنة كويتية تبلغ من العمر 119 عامًا أكبر معمَّرة في العالم، وفق حسابات لوكالة ”الأناضول“ استنادًا إلى بيانات رسمية في الدولة الخليجية وأخرى لموسوعة ”غينتس“ للأرقام القياسية العالمية.

وقبل نحو 3 أسابيع كانت الروسية ”تنزيلا بيسيمبييفا“ أكبر معمرة في العالم.

وبوفاة بيسيمبييفا، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز 124 عامًا، ظهر اعتقاد بأن اللقب انتقل إلى اليابانية كاني تاناكا، البالغة من العمر 116 عامًا و10 أشهر و15 يومًا، حسب بيانات أوردها موقع موسوعة ”غينتس“.

وولدت تاناكا في 2 كانون الثاني/ يناير 1903، وتعيش في فوكاياما.

لكن بيانات صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (حكومية) اليوم السبت، تقول بغير هذا الاعتقاد؛ حيث تؤكد أن إحدى المواطنات تبلغ حاليًا من العمر 119 عامًا، لتصبح أكبر معمرة في العالم.

لكن تلك المواطنة الكويتية، التي لم تذكر الهيئة اسمها، غير مسجلة في الموسوعة العالمية.