نشطاء الحراك اللبناني يبتكرون ”بوسطة الثورة“ رمزًا إضافيًا للوحدة الوطنية

كما كان العَلَم اللبناني رمزًا للوحدة الوطنية في فعاليات حراك الشارع طوال الأسابيع الأربعة الماضية، فقد ابتكر نشطاء منطقة عكار، في الشمال، رمزًا إضافيًا متحركًا للوحدة الوطنية، هو الحافلة (الباص) أو بالتعبير اللبناني ”البوسطة“.

يشار إلى أن تعبير ”البوسطة “ كان تعمم عربيًا من خلال أغنية فيروز المعروفة ”عهدير البوسطة“.

خط سير الحافلة

منسّقو حملة ”بوسطة الثورة“، أرادوا لهذه الحافلة أن تقوم بجولة من الشمال إلى الجنوب، مرورًا بجميع الميادين ونقاط تجمّع الاحتجاج، انطلاقًا من ساحة النور بطرابلس وصولًا إلى خلدة، حيث قُتل علاء أبو فخر، حيث سيضعون ”تاج الثورة“، ثم إلى الجنوب انتهاء بمدينة صور، حيث سيعقدون جلسة حوارية.

ويقول النشطاء، إن ”بوسطة الثورة“ ستكون مرفوقة بقافلة من المركبات يراد لها أن ”ترسم جسرًا من الحب والإجهاز على الطائفية“، وذلك من خلال الدعوة لبناء دولة القانون والعدالة والحرية والكرامة والمساواة، بعيدًا عن المحاصصة“.