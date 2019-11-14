تستغرق 15 ساعة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي في السعودية (صور وفيديو)

بدأ فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، صباح اليوم الخميس، عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، التي تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة.
وباشر الفريق الطبي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال المكون من 35 مختصًا، التجهيز مبكرًا للعملية المعقدة، التي يتكفل بها مركز الملك سلمان للإغاثة.
عاجل ????
35 سعوديًا في التحضيرات النهائية قبيل #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للاطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية #الرياض https://t.co/ct0EmgbOaH
— بندر عطيف (@b_otyf) November 14, 2019
وتحظى عملية فصل التوأم السيامي الليبي البالغ 5 شهور باهتمام إعلامي وشعبي واسع في السعودية، منذ وصول التوأم مع والديهما الأسبوع الماضي من ليبيا إلى المملكة.
#فصل_التوام_السيامي_الليبي
نسأل الله أن يكلل عملية فصلهما بالنجاح وأن يسعد والديهما بهما ورفع الله درجات من وجه بفصلهما وجميع أفراد الطاقم الطبي… لهم منّا خالص الدعاء pic.twitter.com/i2uljqYMJn
— م. عبدالرحمن مطر الشهراني (@alkafagi7777) November 14, 2019
وتعودت السعودية على إجراء مثل هذه العملية المعقدة، بإشراف الجراح عبدالله الربيعة، حيث أجريت 48 عملية ناجحة من هذا النوع لأطفال سعوديين، وآخرين من خارج المملكة، أشهرهم التوأم السيامي السعودي شيخ وشموخ، إضافة إلى توأم سيامي يمني وفلسطيني وتنزاني، خلال السنة الماضية.