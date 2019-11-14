 تستغرق 15 ساعة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي في السعودية (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

تستغرق 15 ساعة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي في السعودية (صور وفيديو)

تستغرق 15 ساعة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي في السعودية (صور وفيديو)

بدأ فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، صباح اليوم الخميس، عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، التي تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة.

وباشر الفريق الطبي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال المكون من 35 مختصًا، التجهيز مبكرًا للعملية المعقدة، التي يتكفل بها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتحظى عملية فصل التوأم السيامي الليبي البالغ 5 شهور باهتمام إعلامي وشعبي واسع في السعودية، منذ وصول التوأم مع والديهما الأسبوع الماضي من ليبيا إلى المملكة.

وتعودت السعودية على إجراء مثل هذه العملية المعقدة، بإشراف الجراح عبدالله الربيعة، حيث أجريت 48 عملية ناجحة من هذا النوع لأطفال سعوديين، وآخرين من خارج المملكة، أشهرهم التوأم السيامي السعودي شيخ وشموخ، إضافة إلى توأم سيامي يمني وفلسطيني وتنزاني، خلال السنة الماضية.

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