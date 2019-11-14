تستغرق 15 ساعة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي في السعودية (صور وفيديو)

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بدأ فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، صباح اليوم الخميس، عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، التي تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة. وباشر الفريق الطبي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال المكون من 35 مختصًا، التجهيز مبكرًا للعملية المعقدة، التي يتكفل بها مركز الملك سلمان للإغاثة. عاجل ???? 35 سعوديًا في…