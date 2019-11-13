”لا يمثلونا“.. سعوديون يتبرأون من مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي

شنَّ مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لاذعة ضد بعض المشاهير على تلك المواقع في المملكة، فيما يشبه الحملة الجديدة التي ينتقد المشاركون فيها المحتوى الذي يقدمه أولئك النجوم الجدد عبر حساباتهم.

وقادت الإعلامية السعودية مها منصور، فيما يبدو، موجة الانتقادات الجديدة التي يواجهها مشاهير مواقع التواصل على الدوام، إذ استشهد كثير من المشاركين في حملة الانتقاد التي تركزت في موقع ”تويتر“ تحت الوسم ”#مشاهير_لايمثلونا“ بمقطع فيديو لها حول الموضوع ذاته.

وظهرت منصور التي تقدم برنامج ”سيدتي“ عبر قناة ”روتانا خليجية“ عبر حسابها على موقع ”سناب شات“ لتوجه انتقادات حادة لبعض نجمات مواقع التواصل الاجتماعي وطريقة ظهورهن لمتابعيهن، حيث قالت إنها تتعارض وثقافة المملكة التي ينتمين لها.

⁦@Mas_91_⁩

مشهورات الاستعراض والمتسعودات تحدثت عنهم الإعلامية مها منصور بكلام????????، واللي اعتبرهم نكرات يحاولون الظهور والبروز بأي صورة كانت???? ، ما حبيت يمر علي هالفيديو بدون ما أترك تعليق له????

ختاما/اعكسوا صورة جميله عن المجتمع ولا فكونا من تلزقكم فينا pic.twitter.com/hMDNVoq1P0 — ماجد السحمه MBS (@Majedals7emy) November 12, 2019

ولم تذكر الإعلامية السعودية أيًا من النجمات بعينها، لكن مغردين سعوديين أيدوها، وقالوا إنها ربما تقصد هند القحطاني، وهي أم سعودية تقيم خارج المملكة، وأثارت آخر جدل بين متابعيها عندما ظهرت لهم في مقطع فيديو يقول بعض من شاهده إنه يتضمن إيحاءات جنسية.

لكن حملة الانتقادات لمشاهير مواقع التواصل التي احتلت حيزًا كبيرًا من تدوينات السعوديين، اليوم الأربعاء، لم تقتصر على القحطاني فقط، بل تعدتها لعشرات الأسماء من الشبان والشابات السعوديين والعرب الذين يحظون بمتابعة كبيرة في السعودية.

#مشاهير_لايمثلونا

حينما " لا "يكون للوقت و لا للعمر قيمة❗

يُصرف كل ذلك في متابعة من لا قيمة لهم

بالمختصر ….

ليس كل مشهور قدوة .. — فهد الشنيفي (@fs330) November 13, 2019

وتتنوع الانتقادات الموجهة لنجوم مواقع التواصل في السعودية بين من يتهمهم بنشر محتوى سلبي أو غير مفيد، أو يخالف الثقافة المحافظة الشائعة في البلاد، بجانب السطحية على حد ما يكتبه مدونون سعوديون في انتقاداتهم.

#مشاهير_لايمثلونا

يبقى السؤال العريض

من الذي شهرهم ؟

اليس المجتمع هو المتسبب في شهرتهم !! الحمدلله الآن اصبح المجتمع اكثر وعي واستطاع معالجة نفسه بنفسه . — مشعل عبدالله بن عون (@ben_aon) November 13, 2019

ويدافع كثير من النجوم عن أنفسهم، ويرفض بعضهم تعميم الانتقادات على الجميع، ويقول فريق ثالث إنه يقدم محتوى إيجابيًا بشهادة مؤسسات رسمية وخاصة تعليمية، وتربوية، وثقافية.

#مشاهير_لايمثلونا

يمثلوني في ايش .. في اعلاناتهم مدفوعة الاجر .. او في تلميع انفسهم .. او في عرض حياتهم الشخصية .. أو في قدور الطبخات اللي يطبخونها

مع احترامي لنفسي .. اتسلى ع خبالهم والسلام ختام — د.شجاع المطرفي الهُذلي (@shuj55) November 13, 2019

وحقق عشرات السعوديين والسعوديات شهرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن الاتهامات والانتقادات ظلت تلاحقهم بعدم تقديم رسالة مفيدة للمجتمع والاكتفاء بجذب الإعلانات والمتابعين الجدد والمحافظة على الموجودين عبر التركيز على الجوانب الترفيهية حتى لو كانت مخالفة للشريعة، أو العادات والتقاليد، أو كانت بعيدة عن هموم الناس الحياتية وقضاياهم اليومية.

وتعرض عدد من النجوم الافتراضيين الجدد للملاحقة القانونية بعد أن أدينوا بمخالفة القوانين المحلية من خلال المحتوى الذي يقدمونه بالتزامن مع الانتقادات المستمرة الموجهة ضد المحتوى السلبي الذي يقدمه بعضهم.