 ”لا يمثلونا“.. سعوديون يتبرأون من مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي – إرم نيوز‬‎

”لا يمثلونا“.. سعوديون يتبرأون من مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي

”لا يمثلونا“.. سعوديون يتبرأون من مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: الرياض – إرم نيوز

شنَّ مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لاذعة ضد بعض المشاهير على تلك المواقع في المملكة، فيما يشبه الحملة الجديدة التي ينتقد المشاركون فيها المحتوى الذي يقدمه أولئك النجوم الجدد عبر حساباتهم.

وقادت الإعلامية السعودية مها منصور، فيما يبدو، موجة الانتقادات الجديدة التي يواجهها مشاهير مواقع التواصل على الدوام، إذ استشهد كثير من المشاركين في حملة الانتقاد التي تركزت في موقع ”تويتر“ تحت الوسم ”#مشاهير_لايمثلونا“ بمقطع فيديو لها حول الموضوع ذاته.

وظهرت منصور التي تقدم برنامج ”سيدتي“ عبر قناة ”روتانا خليجية“ عبر حسابها على موقع ”سناب شات“ لتوجه انتقادات حادة لبعض نجمات مواقع التواصل الاجتماعي وطريقة ظهورهن لمتابعيهن، حيث قالت إنها تتعارض وثقافة المملكة التي ينتمين لها.

ولم تذكر الإعلامية السعودية أيًا من النجمات بعينها، لكن مغردين سعوديين أيدوها، وقالوا إنها ربما تقصد هند القحطاني، وهي أم سعودية تقيم خارج المملكة، وأثارت آخر جدل بين متابعيها عندما ظهرت لهم في مقطع فيديو يقول بعض من شاهده إنه يتضمن إيحاءات جنسية.

لكن حملة الانتقادات لمشاهير مواقع التواصل التي احتلت حيزًا كبيرًا من تدوينات السعوديين، اليوم الأربعاء، لم تقتصر على القحطاني فقط، بل تعدتها لعشرات الأسماء من الشبان والشابات السعوديين والعرب الذين يحظون بمتابعة كبيرة في السعودية.

وتتنوع الانتقادات الموجهة لنجوم مواقع التواصل في السعودية بين من يتهمهم بنشر محتوى سلبي أو غير مفيد، أو يخالف الثقافة المحافظة الشائعة في البلاد، بجانب السطحية على حد ما يكتبه مدونون سعوديون في انتقاداتهم.

ويدافع كثير من النجوم عن أنفسهم، ويرفض بعضهم تعميم الانتقادات على الجميع، ويقول فريق ثالث إنه يقدم محتوى إيجابيًا بشهادة مؤسسات رسمية وخاصة تعليمية، وتربوية، وثقافية.

وحقق عشرات السعوديين والسعوديات شهرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن الاتهامات والانتقادات ظلت تلاحقهم بعدم تقديم رسالة مفيدة للمجتمع والاكتفاء بجذب الإعلانات والمتابعين الجدد والمحافظة على الموجودين عبر التركيز على الجوانب الترفيهية حتى لو كانت مخالفة للشريعة، أو العادات والتقاليد، أو كانت بعيدة عن هموم الناس الحياتية وقضاياهم اليومية.

وتعرض عدد من النجوم الافتراضيين الجدد للملاحقة القانونية بعد أن أدينوا بمخالفة القوانين المحلية من خلال المحتوى الذي يقدمونه بالتزامن مع الانتقادات المستمرة الموجهة ضد المحتوى السلبي الذي يقدمه بعضهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تاغ
شبكة التواصل الاجتماعي
مجتمع
منوعات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة