الكنداكة هديل أنور من السودان تفوز بتحدي القراءة العربي

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أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة تحدي القراءة العربي فوز الفتاة السودانية هديل أنور، اليوم الأربعاء، بلقب بطل تحدي القراءة العربي للعام 2019. لحظة تتويج #محمد_بن_راشد للفائزة #هديل_أنور من #السودان بمسابقة #تحدي_القراءة_العربي في دورته الرابعة#إرم_نيوز pic.twitter.com/SuEu296vWw — إرم نيوز (@EremNews) November 13, 2019 وفازت مدرسة الإمام النووي الابتدائية من السعودية بجائزة أفضل مدرسة بعد منافسة مع 67…