 الكنداكة هديل أنور من السودان تفوز بتحدي القراءة العربي – إرم نيوز‬‎

الكنداكة هديل أنور من السودان تفوز بتحدي القراءة العربي

الكنداكة هديل أنور من السودان تفوز بتحدي القراءة العربي

المصدر: إرم نيوز

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة تحدي القراءة العربي فوز الفتاة السودانية هديل أنور، اليوم الأربعاء، بلقب بطل تحدي القراءة العربي للعام 2019.

وفازت مدرسة الإمام النووي الابتدائية من السعودية بجائزة أفضل مدرسة بعد منافسة مع 67 ألف مدرسة في المسابقة.

وأعلن عن الفائزين في حفل شهدته مدينة دبي بدولة الإمارات بحضور حشد واسع وحضور رسمي وشعبي.

وبذلك تكون الكنداكة هديل قد حققت نتيجة مشرفة لبلدها السودان في منافسة معرفية فريدة من نوعها على العالم.

وكانت هديل وصلت إلى دبي متسلحة بقراءتها لـ50 كتاباً أهلتها من محلية أم درمان إلى الفوز بالبطولة على السودان وهو ما أهلها للمشاركة في التصفيات النهائية بين 16 بطلاً شاركوا في المسابقة ممثلين لبلدانهم، ليتأهل خمسة منهم للتنافس الذي حصدته في النهاية الكنداكة السودانية.

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