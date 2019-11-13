الكنداكة هديل أنور من السودان تفوز بتحدي القراءة العربي

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة تحدي القراءة العربي فوز الفتاة السودانية هديل أنور، اليوم الأربعاء، بلقب بطل تحدي القراءة العربي للعام 2019.
لحظة تتويج #محمد_بن_راشد للفائزة #هديل_أنور من #السودان بمسابقة #تحدي_القراءة_العربي في دورته الرابعة#إرم_نيوز pic.twitter.com/SuEu296vWw
— إرم نيوز (@EremNews) November 13, 2019
وفازت مدرسة الإمام النووي الابتدائية من السعودية بجائزة أفضل مدرسة بعد منافسة مع 67 ألف مدرسة في المسابقة.
وأعلن عن الفائزين في حفل شهدته مدينة دبي بدولة الإمارات بحضور حشد واسع وحضور رسمي وشعبي.
وبذلك تكون الكنداكة هديل قد حققت نتيجة مشرفة لبلدها السودان في منافسة معرفية فريدة من نوعها على العالم.
وكانت هديل وصلت إلى دبي متسلحة بقراءتها لـ50 كتاباً أهلتها من محلية أم درمان إلى الفوز بالبطولة على السودان وهو ما أهلها للمشاركة في التصفيات النهائية بين 16 بطلاً شاركوا في المسابقة ممثلين لبلدانهم، ليتأهل خمسة منهم للتنافس الذي حصدته في النهاية الكنداكة السودانية.