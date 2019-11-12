الطفل العبقري.. ملّ الدروس العادية وأكمل بكالوريوس في أقل من عام

يستعد الطفل البلجيكي لوران سيمونز 9 أعوام، للتخرج من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، بعد دراسته بكالوريوس هندسة الكهرباء في أقل من عام، حيث دخل الجامعة في شهر مارس من العام الجاري، وانتهى بعد نحو تسعة أشهر من الدراسة، من إنجاز مشروع التخرج الخاص به.

وذكر موقع ”Interesting Engineering“ الأمريكي للأخبار العلمية، أن سيمونز ولد في بلجيكا، وسافر مع عائلته إلى هولندا، حيث دخل المرحلة الثانوية وهو بعمر ستة أعوام، ثم قاد مشروع بحثي في المركز الطبي الأكاديمي التابع لجامعة أمستردام في هولندا، لشعوره بالملل من المواد المدرسية لسهولتها بالنسبة له، ثم حصل على الشهادة الثانوية وهو بعمر سبعة أعوام.

وحصل على معدل ذكاء قدره 145، حيث تنطوي اهتماماته على الرياضيات والطب والحواسيب، ولديه ذاكرة فوتوغرافية تمكنه من إتقان المواد التعليمية في غضون أيام، والتي تستغرق عادة عدة أسابيع للطلاب الآخرين لاستيعابها.

وبدأ والدا الطفل العبقري في البحث عن مسارات تعليمية جديدة لتغذية نهم ابنهما الدائم في البحث عن المعرفة، حيث تركا وظيفتيهما وكرسا جل وقتهما لمتابعة مسيرته التعليمية لدعمه على تطوير مواهبه.

وبعد تخرج سيمونز من الجامعة سوف يحطم الرقم القياسي العالمي كأصغر خريج جامعي.

وكان الأمريكي مايكل كيرني حمل لقب أصغر خريج جامعي، وذلك بعد تخرجه في عام 1994، من جامعة ألاباما الأمريكية وهو في سن العاشرة.