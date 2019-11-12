بعد 38 عامًا من وفاته.. ممثل مغربي يعثر على قبر والده في الصحراء (فيديو)

عثر الممثل المغربي ربيع القاطي، على قبر والده، الذي توفي قبل 38 عامًا، عندما كان يحارب في صفوف الجيش المغربي بالصحراء سنة 1980.

ونشر القاطي، الذي يعتبر من أبرز الممثلين في المغرب، فيديو مؤثرًا على موقع ”إنستغرام“، وعلق: ”الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.. وبعد 38 سنة من الانتظار بطعم اليتم والحرمان.. بعد 38 سنة من البحث في كل أرجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل.. أكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد“.

واختفى والد ربيع القاطي جرّاء سقوط طائرته، عندما كان جنديًا في صفوف القوات المسلحة الملكية في حربها مع جبهة البوليساريو.

وبدأ ربيع البحث عن قبر والده قبل 15 سنة، حيث تنقل بين عدد من المناطق الجنوبية التي اعتقد أنها تضم قبور الجنود المغاربة، إلى أن استطاع العثور على قبره في آخر وجهة له.

واستمرت حرب الصحراء إلى أكثر من 15 عامًا بين المغرب وجبهة البوليساريو في نزاعهما حول الصحراء الغربية، ثم توقفت سنة 1991 دون أن تنهي الصراع، الذي تحول إلى حرب إعلامية ودبلوماسية.