بعد 38 عامًا من وفاته.. ممثل مغربي يعثر على قبر والده في الصحراء (فيديو)

عثر الممثل المغربي ربيع القاطي، على قبر والده، الذي توفي قبل 38 عامًا، عندما كان يحارب في صفوف الجيش المغربي بالصحراء سنة 1980.
ونشر القاطي، الذي يعتبر من أبرز الممثلين في المغرب، فيديو مؤثرًا على موقع ”إنستغرام“، وعلق: ”الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.. وبعد 38 سنة من الانتظار بطعم اليتم والحرمان.. بعد 38 سنة من البحث في كل أرجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل.. أكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد“.
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.وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ … صدق الله العظيم….. الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.. وبعد 38 سنة من الانتظار بطعم اليتم والحرمان… بعد 38 سنة من البحث في كل ارجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل ..اكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد ….قبر ابي الجندي المقاتل في صفوف القوات المسلحة الملكية الذي وهب حياته فداءا لوطننا الحبيب…. الله اكبر… الله كبر…معجزة الزمان.. كم انت كريم يا الله…. ولدت من جديد….هو حزن بطعم الفرح….. وكل عيد نبوي وانتم بالف خير……. ربيع القاطي… ابن الشهيد…..@rabiekati @rabie_elkati_fans @aljazeera @alarabiya @alarabytv @france24_ar @2mtv @medi1radio @medi1tv @mbcdramainsta @mbcmasrtv @mbctrending @moroccanfams @maghrebia_hora @moroccanfams @assa_zag #ربيع_القاطي #المغرب #الجزائر #قطر #السعودية #الامارات #مصر #الصحراء_المغربية #القوات_المسلحة_الملكية_المغربية #الزاك #
واختفى والد ربيع القاطي جرّاء سقوط طائرته، عندما كان جنديًا في صفوف القوات المسلحة الملكية في حربها مع جبهة البوليساريو.
وبدأ ربيع البحث عن قبر والده قبل 15 سنة، حيث تنقل بين عدد من المناطق الجنوبية التي اعتقد أنها تضم قبور الجنود المغاربة، إلى أن استطاع العثور على قبره في آخر وجهة له.
واستمرت حرب الصحراء إلى أكثر من 15 عامًا بين المغرب وجبهة البوليساريو في نزاعهما حول الصحراء الغربية، ثم توقفت سنة 1991 دون أن تنهي الصراع، الذي تحول إلى حرب إعلامية ودبلوماسية.