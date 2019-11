بعد 38 عامًا من وفاته.. ممثل مغربي يعثر على قبر والده في الصحراء (فيديو)

View this post on Instagram

.وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ … صدق الله العظيم….. الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.. وبعد 38 سنة من الانتظار بطعم اليتم والحرمان… بعد 38 سنة من البحث في كل ارجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل ..اكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد ….قبر ابي الجندي المقاتل في صفوف القوات المسلحة الملكية الذي وهب حياته فداءا لوطننا الحبيب…. الله اكبر… الله كبر…معجزة الزمان.. كم انت كريم يا الله…. ولدت من جديد….هو حزن بطعم الفرح….. وكل عيد نبوي وانتم بالف خير……. ربيع القاطي… ابن الشهيد…..@rabiekati @rabie_elkati_fans @aljazeera @alarabiya @alarabytv @france24_ar @2mtv @medi1radio @medi1tv @mbcdramainsta @mbcmasrtv @mbctrending @moroccanfams @maghrebia_hora @moroccanfams @assa_zag #ربيع_القاطي #المغرب #الجزائر #قطر #السعودية #الامارات #مصر #الصحراء_المغربية #القوات_المسلحة_الملكية_المغربية #الزاك #