السعودية.. تدخل رسمي لإنقاذ عائلة سعودية استنجدت عبر ”تويتر“ من تعنيف أسري مروع

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان في السعودية، الاثنين، تدخلهما في حادثة عنف أسري جديدة في منطقة عسير استنجدت فيها الأم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحمايتها وبناتها من زوجها وشقيقه.

وبدأت القصة عندما نشرت سيدة منقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تقول فيه إنها تواجه مع بناتها عنفًا مروعًا من زوجها وشقيقه، وأن إحدى بناتها تعرضت للطعن من قبل عمها قبل أيام دون أن تحصل على الحماية من الجهات المسؤولة التي لجأت لها.

#اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف كيف هذه المعنفة تترك هكذا ويتم تعنيف بناتها وطعن احداهن ودون اي اجراء من قبلكم ويتم كذلك رفض دخولهم لدار الحماية ويعادون بالقوة للمعنف! @mlsd_1919 لابد من التصرف بانسانية في مثل هذه الجرائم @kabalkhail22 pic.twitter.com/yFXsW4uipp — د عيسى العياد (@essa_qq) November 10, 2019

كما قالت السيدة التي وجهت نداءها لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن أحد أبنائها قتل على يد أبيه قبل سنوات كجزء من العنف الذي تواجهه العائلة ولا تجد من يحميها منه، على حد قولها.

ووجد الفيديو تداولاً لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة غضب وبلاغات لمركز العنف الأسري التابع لوزارة العمل، والذي أعلن مباشرة الحالة دون إيراد مزيد من التفاصيل.

أخي/تي الكريمـ/ـة .. نشكر لك حرصك وإهتمامك ونفيدك بأنه تم إتخاذ اللازم ، شاكرين لك . — مركز بلاغات العنف الأسري 1919 (@mlsd_1919) November 10, 2019

كما أعلنت هيئة حقوق الإنسان متابعتها للحادثة وشكاوى الأم دون إيراد مزيد من التفاصيل أيضًا.

إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف تؤكد #هيئة_حقوق_الإنسان أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة الواقعة وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.#السعودية — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) November 11, 2019

وتجمع عدد كبير من المغردين السعوديين للتدوين تحت الوسم (#اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف) في موقع ”تويتر“، لمساندة الأم وحمايتها مع عائلتها من المصير الذي يواجهونه بمفردهم.

والله العظيم بكيت على حالها وحال اطفالها

اي محامي يخاف الله يترافع عنها لوجة الله ومايخليها لين يصيرون عيالها في عهده الام

والله لو عندي فلوس لارسل لها افضل محامي يترافع عنها ???? #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف pic.twitter.com/trNEcYADIG — عايشة♀ (@ayshh388) November 11, 2019

#اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف

هذا الهاشتاق مغرض وتدعمه النسويه المتطرفه لتشوه حال النساء الحقيقي وهن معززات في بيوتهن اميرات????????. للاسف حتى لو جاملنا في الواقع كل يوم هاشتاق وخبر تتعرض فيه النساء والاطفال للعنف. مالم توجد قوانين من الدوله رادعه تضرب بيد من حديد على كل شخص معنف https://t.co/82LOii4pk0 — د.صالحة آل شويل Dr.S.Alshuweil (@alshuweil) November 11, 2019

وتقول إحدى المغردات إنها تعرف تلك العائلة عن قرب، وإن ”أسماء“ هو اسم إحدى البنات، وإن العائلة تتعرض للعنف منذ سنوات، ويتم توقيف الأب ومن ثم يخرج مجددًا من السجن.

قبل تقريباً اربع سنوات كان ساكن جنبنا عائله حرفيا يرثى لحالها وكان معروف بالحاره قد ايش التعنيف اللي يتعرضون له وعلى حد علمي ثلاث بنات وولدين واكبرهم بنت اصغر مني باربع سنوات تقريبا pic.twitter.com/GopCwtKBag — Thunder (@bczamal) November 10, 2019

وقتها كنت بباص الحكومي حرفيا ما انسى شلون كانت البنت لمن تطلع من البيت تتعرض للضرب بالعصا وكان السواق كل صبح يهاوش ويدعي عليه مرت ايام وشهور وبعدها سمعنا بوفاة الولد الصغير وكثرت الاقاويل ما بين ان اخوانه اللي شنقوه لانه مات شنقاً ومابين انه الجزمه اللي يدعي الابوه — Thunder (@bczamal) November 10, 2019

انسجن تقريبا ٣ شهور واطلقوا سراحه بالواسطات خخخ بعدها انقطع سيرته عن الحاره لسى بيته موجود وما ادري اذا احد ساكن فيه او لا اللي عرفته وقتها ان اخو الجزمه كان شديد وكان متسلط على العيال وكمان اذكر انها ما كانت تداوم البنت دايم كان يحبسها — Thunder (@bczamal) November 10, 2019

وأوردت تلك المغردة خبرًا صحفيًا نشرته صحيفة ”عكاظ“ في العام 2013 يروي تفاصيل مقتل طفل عمره 4 سنوات غدرًا على يد أبيه الذي وصفته بمدمن المخدرات، منتقدة عدم توقيفه.

#اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف

قبل معاقبة الجاني المفروض يعاقب اللي أخرجه أو سعى بإخراجه هذا خاين عمل وخاين أمانه pic.twitter.com/tHkHDEqLMj — عبدالله .. (@ab_ood87) November 11, 2019

ويقول مغردون سعوديون إن بنات السيدة في الفيديو في دار الحماية الآن، وإن الأم لا تعلم عنهن شيئًا.

وتغيب تفاصيل كثيرة عن الأسرة وتعامل الجهات الرسمية مع القضية، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتثير حوادث العنف الأسري غضبًا واسعًا في البلاد وسط دعوات لتوفير حماية للمعنَفين وعدم تسليمهم مجددًا لمعنِفيهم، وتوفير أماكن حماية آمنة يعيشون فيها بجانب سن تشريعات تردع المعتدين على ذويهم.

وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على متابعة قضايا العنف الأسري، ولديها مركز بلاغات متخصص بتلك الحوادث، لكنها تتعرض على الدوام للانتقاد بسبب ما يصفه مدونون سعوديون بعدم القدرة على توفير الحماية للمعنفين وبطء الاستجابة للشكاوى التي ترد لها.