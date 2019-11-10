”أمازون“ تبني أكبر مأوى للمشردين في واشنطن (صور)

أنفقت شركة أمازون ملايين الدولارات على تصميم وبناء ملجأ للمشردين في قلب مدينة سياتل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتتعاون أمازون العملاقة مع جمعية ”ماريز بليس“ الخيرية لتحويل أحد مجمعاتها إلى مأوى للمشردين، والذي من المقرر افتتاحه في عام 2020.

وعلى الرغم من أن المأوى المكون من 8 طوابق، يتسع لنحو 275 شخصًا، إلا أنه لا يستطيع أن يأوي سوى جزء صغير من السكان المشردين في المنطقة، حيث يوجد أكثر من 12 ألف شخص يعيشون في الشوارع في المقاطعة.

وقال جون شويتلر، نائب رئيس شركة أمازون للعقارات والمرافق العالمية، إن الشركة ترغب في المساهمة في حل أزمة التشرد في المدينة، والتي أعلنها العمدة إد موراي حالة طوارئ في عام 2015.

وأعلن شويتلر لأول مرة عن الملجأ في عام 2017 عندما قدم لمارتي هارتمان، المدير التنفيذي لجمعية ”ماريز بليس“ لإيواء المشردين في سياتل، مفتاحًا ذهبيًا يرمز إلى منح الجمعية الخيرية المبنى المؤلف من 8 طوابق.

وأصدرت الشركة بيانًا تقول فيه: ”بينما تنمو أعمالنا في سياتل، ندرك أهمية الاستثمار في بلدتنا بطرق تفيد جيراننا وموظفينا، وعندما أعلن عمدة سياتل إد موراي حالة الطوارئ المدنية على التشرد أردنا المساعدة في حل الأزمة“.

وستكون جمعية ”ماريز بليس“ هي المسؤولة عن تمويل المأوى وبرامجه ودفع أجور موظفيه، ولكن أمازون قالت إنها ستدفع فواتير المرافق وستسمح للجمعية باستخدام المبنى مجانًا.

ويوضح مخطط المشروع كافيتيريا كبيرة وغرفة ألعاب للأطفال وغرف نوم خاصة، والتي قال هارتمان إنها ستساعد ”الأسر على الحفاظ على كرامتهم الفردية“، كما سيتضمن المبنى 30 غرفة عائلية، وإمكانية الوصول إلى العيادات الصحية ومكاتب المشورة القانونية.

وقال هارتمان في شريط فيديو عن المشروع: ”سيشعر الضيوف بالحب والأمان والترحيب، وسيتمكن أطفالهم من الاستمتاع بطفولتهم“.