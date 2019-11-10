اشتراها بدولار واحد.. بريطاني يبيع مزهرية إمبراطورية نادرة بـ 600 ألف دولار

تفاجأ بريطاني أن المزهرية التي اشتراها بدولار واحد، تبلغ قيمتها الحقيقية حوالي 600 ألف دولار.

واكتشف البريطاني المحظوظ الذي لم يُكشف عن اسمه، أن المزهرية التي اشتراها من متجر في مدينة ”رتفوردشاير“ البريطانية، بدولار واحد، تعود لإمبراطور صيني من القرن الثامن عشر.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عرض البريطاني المزهرية التي اشتراها على موقع ”إي باي“ الإلكتروني، وتفاجأ بأنها أشعلت حرب مُزايدة غير متوقعة عندما لاحظ بعض المشترين أنها تعود للإمبراطور الصيني ”تشيان لونغ“.

وفي نهاية المطاف بِيعت المزهرية بـ 475 ألف دولار، وأوصلت الرسوم الإضافية المبلغ الإجمالي إلى 600 ألف دولار، أي 6 أضعاف تقدير ما قبل البيع.

وأكد البائع أنه ”لم يكن مدركًا للقيمة الحقيقية للمزهرية الصفراء الأنيقة، حتى بدأ يتلقى العروض“، وعندها أخذها إلى المتخصصين في مركز ”Swifts Fine Arteers“ مدينة ”إيسيكس“، والذين أخبروه أنها من الآثار الإمبراطورية الصينية وصنعت خصيصًا للإمبراطور تشيان لونغ، الذي حكم الصين من 1735 إلى 1796.

وكشف الخبراء، أن المزهرية تحمل رمز الوردة الخاص بعائلة الإمبراطور تشيان لونغ، والذي يعني أنها صُممت لتزيين أحد قصور الإمبراطور، وهي منقوشة بقصيدة إمبراطورية تشيد بالبخور، وختمين باللون الأحمر كُتب عليهما ”تشيان لونغ تشن هان“ أو ”علامة الإمبراطور تشيان لونغ“.

وصُممت المزهرية لتُثبت على جدار بظهرها المسطح ومقدمتها المزينة بالأشكال النباتية، كما تم طلاؤها باللون الأصفر المخصص للإمبراطور.

وقال البائع، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، إنه ”كان سعيدًا للغاية بنتيجة المزاد، وإنه سينفق المال على تأمين مستقبل ابنته البالغة من العمر 3 سنوات“.