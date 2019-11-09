بعد تصنيفه 5 نجوم.. بيع سلطعون ياباني بمبلغ قياسي عالمي (صور)

دفع تاجر في اليابان رقمًا قياسيًا (46 ألف دولار) مقابل شراء سلطعون بحري كبير الحجم.

وجرى بيع سلطعون الثلج، وهو طعام شتوي شهير لا يمكن اصطياده إلا في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر، وآذار/مارس، في مزاد في توتوري باليابان، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال متحدث باسم الشخص الذي حصل على المزاد، الذي دفع 5 ملايين ين مقابل سلطعون يبلغ وزنه 2.6 رطل – 1.24 كيلوغرام: ”أعتقد أنه سلطعون جيد مليء باللحوم“.

وأوضح مسؤول حكومي محلي، أنّه ”تفاجأ بأن السلطعون وصل لمثل هذا الثمن الباهظ“.

ومن المقرر أنّ يتم بيع السلطعون، الذي حصل على تصنيف ”5 نجوم ساطع“ من قبل خبراء، لمطعم في حي جينزا للتسوق بطوكيو.

وفي العام الماضي، دفع المشتري نفسه مبلغًا قياسيًا قيمته مليوني ين (14.500 جنيه إسترليني) مقابل سلطعون من الثلج في المزاد.

وتلقت سلطعونات الثلج شهرتها بهذا الاسم بسبب بياض لحمها وتُباع من حوالي 90 دولارًا إلى 256 دولارًا في أسواق الأسماك المحلية.

وفي كانون الثاني/ يناير، دفع متخصص في ”السوشي“ 3 ملايين دولار مقابل سمكة تونة عملاقة في سوق السمك الجديد في طوكيو.

وأفاد موقع ”كويدو نيوز“ الياباني، أنّه ”تم صيد سلطعون الثلج في بحر اليابان قبالة ساحل مقاطعة توتوري، وهي منطقة معروفة في اليابان بالسلطعون غالي الثمن“.

ويعتبر سلطعون الثلج، رمزًا لثقافة الطهي اليابانية، حيث يتم اصطياده في الشتاء، ويتم وضع علامة في أحد أرجل كل سلطعون توضح اسم السفينة التي صادته والميناء الذي وصل إليه، كما يخضع كل سلطعون لفحص دقيق من أجل تحديد مدى جودته قبل بيعه.

ويعتبر سلطعون العنكبوت الياباني، نوعًا من السرطانات البحرية التي تعيش في المياه المحيطة باليابان، ويملك أكبر مدى ساق من أي مفصلي، والذي قد يصل امتداد رجله إلى 3.8 متر وقد يصل وزنه إلى 19 كجم.

يوجد السرطان العنكبوت الياباني في الغالب قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة هونشو اليابانية، من خليج طوكيو إلى محافظة كاغوشيما، ويمكن العثور عليها في أعماق تصل إلى 600 متر، يفضل العيش في فتحات وثقوب بالأجزاء الأعمق من المحيطات.