سائق توصيل يبكي بحرقة شديدة بعد إلغاء طلب الزبون (فيديو)

واجه سائق أجرة إندونيسي يومًا عصيبًا؛ بعد إلغاء عميل لطلب توصيل في اللحظة الأخيرة، ما دفع السائق للبكاء بحرقة شديدة غزت مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو لسائق الأجرة ”دراجة نارية“، ويدعى دارتو، وهو يجهش بالبكاء؛ إثر إلغاء أمر توصيل وحيد من قبل أحد العملاء، حصل عليه بصعوبة. حيث لم يتمكن من الحصول على طلب توصيل واحد غيره في ذلك اليوم.

وراج المقطع الذي ظهر فيه السائق الذي يعتقد أنه من شمال جاكرتا، على نطاق واسع.

وتعرف خدمة سيارات الأجرة في إندونيسيا، عبر تطبيق على الإنترنت، محليًا باسم ojek عبر أو ojol، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لعملائها.

ويظهر الفيديو سائق التوصيل يشرح أثناء بكائه أنه بعد إنفاق أمواله الخاصة على الوقود قام العميل بإلغاء الطلب.

وتباينت ردود مستخدمي مواقع التواصل، فقد تعاطف البعض مع السائق بينما رأى آخرون أن إلغاء الطلب يتضرر منه الطرفان، ويمكن أن يأتي أيضًا على حساب العملاء.