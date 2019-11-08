بيع أكبر فرخ شاهين في الكويت بـ 72 ألف دولار (فيديو)‎‎

شهد مزاد بمنطقة الجهراء في الكويت، يوم أمس الخميس، بيع أكبر فرخ شاهين (طرح الكويت) بمبلغ 22 ألف دينار أي نحو (72 ألف دولار)، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وبلغ وزن الفرخ 1070 غرامًا، وطوله 15.5 إنش، وعرضه 15.5 إنش، وفق ما وثقه مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو| بيع أكبر فرخ شاهين «طرح الكويت» في مزاد بـ 22 ألف دينار pic.twitter.com/2ofExdO0ai — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) November 8, 2019

وسبق أن دفع أحد هواة الطيور في الكويت مبلغًا يقارب 750 ألف دولار، ثمنًا لفرخ صقر لا يتجاوز عمره العام، لكنه من فصيلة الصقور الفارسية بيضاء اللون بالكامل، وذلك في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2013.

وتبدأ الطيور الجارحة في منتصف سبتمبر/أيلول من كل عام، بترك مواطنها في جبال فارس، وباكستان، وروسيا، بسبب انخفاض درجة الحرارة، بحثًا عن مناطق أكثر دفئًا، مما يؤدي إلى نشاط متزايد في صفوف هواة صيد هذا النوع من الطيور وتدريبها على الصيد وإعدادها لذلك قبل حلول فصل الربيع.