السعودية.. السماح بارتداء ”ثوب النوم“ في أماكن محددة يثير جدلًا

أثار السماح للرجال في المملكة العربية السعودية بارتداء ثوب النوم (وهو دشداشة فضفاضة) في الأسواق الشعبية وطوارئ المستشفيات وفق لائحة الذوق العام، بحسب ما أوردت صحيفة ”مكة“، جدلًا بين ناشطين.

واستنكر سعوديون عبر موقع التواصل ”تويتر“، لائحة الذوق العام، معتبرين أنها مبهمة وغير واضحة، كما سخروا من تحديد مكانها بالأسواق الشعبية، متسائلين عن كيفية تحديد السوق بكونه شعبيًا أم لا.

وعلق مغرد يدعى ”مديس“: ”كيف تحدد إن السوق شعبي أو لا؟ يا جماعة انتوا جالسين تنزلون قوانين وتناقضونها كذا وبمصطلحات فضفاضة بعد!!“.

كيف تحدد إن السوق شعبي او لا؟ ي جماعة انتوا جالسين تنزلون قوانين وتناقضونها كذا وبمصطلحات فضفاضة بعد!! — القِديس | 圣 (@THEQIDES) November 8, 2019

وانتقد ”عبدالرحمن الدوسري“ القرار قائلًا: ”أنا ضد القميص نهائيًا ولا قد لبسته وضد اللي يلبسه خارج البيت .. بس عطيتو الموضوع أكبر من حجمه والله“.

وسخرت ”بشاير“ وكتبت: ”سامحين لهم بالطوارئ على أساس جاي مفجوع ما في وقت يغير“.

سامحين لهم بالطوارئ على اساس جاي مفجوع مافي وقت يغير — – بشاير . (@brl418) November 8, 2019

بدوره، كتب مغرد يدعى ”أبو جوان“: “ وإذا أعطوك مخالفة وأنت في الطريق للمستشفى أو السوق، يجيب لكم فاتورة من المحل ولا تقرير طبي“.

واذا اعطوك مخالفه وانت في الطريق للمستشفى او السوق????

يجيب لكم فاتوره من المحل ولا تقرير طبي ???????????????? — ابوجوان (@AbuJoan11) November 8, 2019

ورأى ”عبدالرحمن الوصابي“: ”الواحد مش عارف يضحك ولا يحط يد على يد ويفصفص على أساس الي يروحوا المستشفيات والأسواق الشعبية مش نفسهم الناس الي يكونوا في المول والأماكن العامة، للأمانة وجهة نظري الموضوع ذوقي للشخص في أماكن ينفع تنلبس فيها حاجات وأماكن لا. أما ممنوع ومخالفة أشوف لا لأنه تحكم في الشخص ذاته“.

يذكر أن لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بدأ تطبيقها في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، إذ حددت اللائحة 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، تبدأ من 50 ريالًا إلى 3000 ريال، وسبق أن تمت مخالفة أول شخصين وفق اللائحة؛ بسبب ارتدائهما ”الشورت“.