تقبيل يد إيفانكا ترامب في المغرب يثير الجدل (صور)

أثار تقبيل سيدة قروية ليد إيفانكا ترامب خلال زيارتها، أمس الخميس، لضواحي مدينة سيدي قاسم، ردود فعل مستاءة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر بعض المعلقين ما أقدمت عليه السيدة القروية إهانة للمرأة المغربية، بينما رأى آخرون أنه تقليد سائد في بعض المناطق للتعبير عن الترحيب بالضيف.

وأكد مدون أنه تعرض للموقف نفسه بإحدى المناطق القروية المغربية واستغرب الأمر كثيرًا.

وقال أحد المستائين في سخرية من السيدة القروية: ”إنها متعودة على تقبيل الأضرحة“، فيما دافع عنها آخر على اعتبار أن إيفانكا حملت لها بشرى خير، فكانت تلك طريقة تلقائية منها للتعبير عن امتنانها حسب مستواها الفكري.

ولم يفت بعض رواد مواقع التواصل أن ينتقدوا ردة فعل إيفانكا أيضًا، حيث تذمر كثيرون من الابتسامة العريضة التي رسمتها ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته على محياها خلال تقبيل السيدة ليدها، فيما تفهم آخرون الأمر، على أساس انه اختلاف في الثقافات وأن الضيفة ليست على دراية كافية بالأعراف المغربية التي تقتضي أن تسحب يدها بسرعة من السيدة تعبيرًا عن التواضع.

وقد أطلقت إيفانكا، الخميس، عملية تمليك الأراضي الجماعية، التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المغربية، وتواصل زيارتها الرسمية في إطار ”مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة“، التي تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025.