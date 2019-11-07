المغرب.. إيفانكا ترامب تلتقي بنساء قرويات للتشجيع على تمكين المرأة اقتصاديًا

التقت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بنساء قرويات في مدينة سيدي قاسم وسط المغرب، من أجل الترويج لـ ”مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة“، وهي مبادرة أطلقتها بداية السنة الجارية للتمكين الاقتصادي للنساء في البلدان النامية.

وأعطت ابنة الرئيس الأمريكي بالمدينة التي تشتهر بأنشطة زراعية مختلفة، انطلاقة عملية تمليك ”الأراضي الجماعية“ لفائدة ”النساء السلاليات“، التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المغربية بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي بالمنطقة.

ووقفت إيفانكا ترامب بهذه المناسبة على التطور الذي عرفه ملف ”النساء السلاليات“، خاصة المرتبط منه بمسألة المساواة بين الذكر والأنثى في اقتسام الملك السلالي.

والأراضي السلالية، هي نوع من الأراضي بالمغرب مملوكة للقبائل، وكانت لا تستفيد النساء منها، حيث يقتصر توريثها على الذكور، غير أن الحكومة المغربية صادقت في شباط/فبراير الماضي على مشروع قانون يجعل المرأة تستفيد من تلك الأراضي.

وتم على هامش هذه الزيارة غير المسبوقة، توقيع اتفاقيتين تتجاوز قيمتهما المالية 6 ملايين دولار، لدعم المرأة المغربية، من خلال تكوين إضافي في النشاط الزراعي والتدبير المالي ومحاربة الأمية.

وكانت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حلت الأربعاء بمطار الرباط – سلا، حيث كانت في استقبالها الأميرة للا مريم شقيقة العاهل المغربي.

ويرافق إيفانكا، خلال هذه الزيارة، المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية سين كيرنكروس، للمشاركة في أنشطة تدخل في إطار ”مبادرة التنمية والازدهار العالمي للنساء“.

ويهدف البرنامج الذي تم إطلاقه في شباط الماضي، إلى مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على التقدم اقتصاديًا على مدار السنوات الست القادمة.