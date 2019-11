السعودي صاحب مطعم ”كشري الباشا“ لـ“إرم نيوز“: لهذا السبب نشرت مشكلتي

View this post on Instagram

وثق صاحب مطعم "كشري الباشا" في الرياض، مقطعا مصورا يظهر من خلاله التحوّل الإيجابي الذي طرأ على المكان بعد أن تلقّى فزعة سعودية من قبل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت سبباً في تحسين وضعه وانتشاله من أزمة الديون والخسائر التي كانت بمثابة تهديد لدخول السجن. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الرياض #كشري_الباشا #صور #ترند #جديد #لايك #تفاعل #news #saudiarabia #ksa #picture #trend #مطعم #تويتر #مترو_الرياض #قطار #شارع #قطار_الرياض