السعودي صاحب مطعم ”كشري الباشا“ لـ“إرم نيوز“: لهذا السبب نشرت مشكلتي

كشف صاحب مطعم ”كشري الباشا“ في العاصمة السعودية، الرياض، الأسباب التي دفعته للحديث عن مشكلته مع ديونه وخسائره التي تسبب بها إنشاء مشروع ”قطار الرياض“، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“.

وتحدث صاحب المطعم، الشاب عبدالله القحطاني، والمكنى بـ“أبو حمود“، في اتصال مع ”إرم نيوز“، عن تفاصيل طرحه مشكلته، قائلًا ”إنه لم يكن يستطيع النوم طوال أيام وهو يفكر بديونه وخسائره المتراكمة والتي وصلت لملايين الريالات وتهدده بالسجن، ثم بعدها جاء يوم أضرب فيه العمال عن العمل بسبب توقف رواتبهم، فاضطر للاتصال بأحد المشاهير عله يساعده في الترويج، لكنه رفض فعل ذلك إلا بمقابل مادي“.

وأضاف أنه ”بعد إضراب العمال، وانعدام جميع الحلول، توصل إلى فكرة نشر فيديو عن مشكلته عبر حسابه في تويتر، حيث قرر تسجيل فيديو للحديث عن مشكلته، أملًا في أن يحصد ألفًا أو ألفي مشاركة قد توصل صوته لأحد المشاهير، وبالفعل تواصل معه أحد المشاهير لدعمه“، مؤكدًا أنه في تلك الليلة تحديدًا تمكن من النوم أخيرًا، ليستيقظ في اليوم التالي، ويجد أن مشكلته تمت مشاركتها من قبل أكثر من 10 آلاف شخص.

وأوضح عبدالله القحطاني أن ”الشارع والموقع الذي اتخذه للمطعم ممتاز، وقيمة استئجاره عالية، لكن لما بدأ العمل على مشروع قطار الرياض، أبلغوه أنهم مضطرون لإغلاق الشارع أمام محله مدة 3 أشهر، فصبر على اعتبار المدة قصيرة، وبعدها طلبوا منه أن يصبر شهرًا إضافيًا، فأدرك أن الفترة قد تكون طويلة وغير محددة“.

وقال: ”طال إغلاق الشارع مدة سنة و4 أشهر، فلم يعد أحد من الزبائن يستطيع الوصول لنا إلا بصعوبة، وحين تم فتح الشارع أخيرًا، تم فتحه بطريقة عكسية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الزبائن، بسبب استمرار صعوبة الوصول للمحل، وللأسف بسبب طول المدة اضطررت لصرف المال للعمال وللالتزامات الضرورية“.

وعن جدوى التفاعل والدعم الذي حصده، أكد ”أبو حمود“ أنه ”بعد نشر الفيديو شهد أول يوم عمل ازدحامًا وكان ممتازًا، لكن من الصعب أن يحكم في مدة يوم أو يومين، ويحتاج تقدير الأمر لفترة أطول“، مبينًا أن ”شركات التوصيل في البداية كانت ترفض التعامل معه بسبب صعوبة الوصول إليه، لكن بعد نشر الفيديو، تفاعلت معه شركات توصيل ودعمته، وهو مؤشر إيجابي لتحسن العمل“، وفق قوله.

وعن مدى تأثير المشروع على عمله، قال صاحب مطعم ”كشري الباشا“ إنه ”لا يعترض على المشروع، فهو في النهاية مصلحة دولة، لكن المشكلة كانت في أنهم لم يكونوا واضحين بشأن المدة التي سيغلقون بها الشارع، الأمر الذي أدى لتضرر العمل“، مشيرًا إلى أنه ”لو تم إبلاغه منذ البداية بأن المدة طويلة، لقام من فوره بتغيير موقع المحل“.

وأبدى ”أبو حمود“ رغبته في التوجه لشمال الرياض، لكنه يواجه صعوبة في الوقت الحالي لفعل ذلك بسبب خسائره المادية.

وأعرب عن سعادته بالتفاعل معه، متمنيًا استمرار دعمه مدة 10 أيام أو 15 يومًا على الأقل، وهو الذي سينعكس إيجابيًا وبشكل حقيقي على سير العمل.

وعن جودة طعامه، تحدى زبائنه بالقول: ”أنا بنفسي قائم على العمل، وكل مشهور أقله لو ما عجبك الشغل لا تاكل نهائيا وحسابك مجانا، انا واثق من شغلي، وأقدم كشري وحمام وباستا ومشاوي ومحاشي وحلويات وكل شي“.

يذكر أن صاحب مطعم ”كشري الباشا“ لاقى تفاعلًا واسعًا من قبل المواطنين والمشاهير والإعلاميين السعوديين، والذين تطوعوا بكل الوسائل من أجل مساندته، حيث أصبح بين عشية وضحاها واحدًا من أشهر المطاعم في الرياض.