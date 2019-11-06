بعد رحلة علاج طويلة.. الشيخ طلال الفهد يعود للكويت (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت مع عودة الشيخ طلال الفهد الصباح، الرئيس السابق للاتحاد الكويتي لكرة القدم للبلاد قادمًا من لندن، عقب رحلة علاج طويلة، إثر إصابته بمرض السرطان، مرحبين بعودته عبر هاشتاغ #طلال_الفهد بموقع ”تويتر“.

وأعلن نجل الشيخ طلال، مشعل طلال الفهد، عن عودة والده للكويت، مقدمًا شكره لكل من اطمأن عليه: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل والدي الشيخ د. طلال الفهد الى الكويت بسلامة.. شاكرين كل من تعنا وحضر لاستقباله وكل من بارك لنا سواء عن طريق الهاتف او مواقع تواصل الاجتماعي.. ونشكر الاخوان في وزارة الداخلية و قاعة التشريفات على تنظيمهم الرائع..جزاكم الله خير“.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وصل والدي الشيخ د. طلال الفهد الى الكويت بسلامة.. شاكرين كل من تعنا وحضر لاستقباله وكل من بارك لنا سواء عن طريق الهاتف او مواقع تواصل الاجتماعي.. ونشكر الاخوان في وزارة الداخلية و قاعة التشريفات على تنظيمهم الرائع..جزاكم الله خير#طلال_الفهد pic.twitter.com/QizIVfExiI — مشعل طلال فهد الاحمد (@mishaaltalalfah) November 5, 2019

ورصدت عدة حسابات إخبارية لحظة وصول الشيخ طلال إلى المطار، حيث استقبله العشرات من المواطنين.

وكان الشيخ طلال قد أعلن قبل أيام عن آخر تطورات وضعه الصحي، مؤكدًا خلو جسده من الخلايا السرطانية، إلا أن الأطباء لا زالوا يجرون فحوصات لمعرفة سبب الأعراض التي يعاني منها.