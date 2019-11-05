السعودية.. ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة الشهرية ”حافز“

ارتفع عدد السعوديين الحاصلين على إعانات بطالة شهرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أساس شهري، رغم الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف في القطاع الخاص ضمن خطط البلاد لخفض نسب البطالة المرتفعة بين فئة الشباب من الجنسين.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية (هدف)، أن الصندوق أودع اليوم الثلاثاء، أكثر من 488 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 319 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي ”حافز البحث عن عمل“ و“حافز صعوبة الحصول على عمل“، وذلك عن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 الماضي.

وكان الصندوق، قد أودع مخصصات شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والتي بلغت أكثر من 457 مليون ريال لأكثر من 299 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي ”حافز“.

وبلغ عدد المستفيدين من ”حافز البحث عن عمل“ في شهر أكتوبر الماضي، 166067 مستفيدًا ومستفيدة مقارنة مع 154742 مستفيدًا ومستفيدة في شهر سبتمبر الماضي الذي سبقه.

كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج ”حافز صعوبة الحصول على عمل“ في شهر أكتوبر الماضي 153583 مستفيدًا ومستفيدة، مقارنةً مع 144746 مستفيدًا ومستفيدة في شهر سبتمبر الذي سبقه.

وبلغ عدد من التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجي ”حافز“ لشهر أكتوبر 8001 مستفيد ومستفيدة، منهم 5408 إناث و2593 ذكورًا، مقارنةً مع 3658 مستفيدًا ومستفيدة منهم 2223 إناثًا و1435 ذكورًا، التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص في سبتمبر.

وتقدّم وزارة العمل دعمًا ماديًّا شهريًّا للمتعطلين عن العمل من الجنسين وفق شروط، لحين حصولهم على وظائف، بعد اتباع دورات تدريبية يوفرها لهم صندوق ”هدف“.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج ”حافز- البحث عن عمل“، 2000 ريال (نحو 530 دولارًا) شهريًّا، فيما تنخفض بالنسبة للمسجلين في برنامج ”حافز- صعوبة الحصول على عمل“ إلى 1500 ريال شهريًّا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.

وتسعى السعودية جاهدة لخفض نسبة البطالة التي تبلغ نحو 12% في المتوسط بين الجنسين، وتعتزم خفضها إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة، تتضمن توفير وظائف ومساكن وجلب استثمارات خارجية.