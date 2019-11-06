الأول من نوعه.. عقد قران نزيلة سعودية داخل السجن بجدة

عقدت نزيلة سعودية، أمس الثلاثاء، قرانها داخل سجن النساء في جدة، وذلك بحضور ذويها وعدد من النزيلات.

وتعد تلك الاحتفالية الأولى من نوعها على مستوى سجون المنطقة، إذ جرى تجهيز النزيلة مثل أي عروس أخرى، وفق مديرة سجن النساء بجدة مروة يوسف.

وقالت ”يوسف“ إنّ شقيقة أحد المواطنين، وهي نزيلة -أيضًا- بسجن النساء في جدة اختارت النزيلة لتكون زوجة لأخيها، وجرى الاتفاق على مراسم عقد القران.

وأشارت إلى أنّ منسوبات السجن أقمن الاحتفالية بحضور أسرة العروسين، وذلك في قاعة الاجتماعات والتي جرى تجهيزها خصيصًا لهذه المناسبة.