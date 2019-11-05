قيمتها 15 مليون درهم.. عامل هندي يفوز بـ“البطاقة الكبرى“ في أبوظبي

فاز ”سرينو سريداران نائير“ 28 عامًا، وهو عامل هندي بإحدى الشركات الخاصة في دبي، بالجائزة الكبرى بمسابقة ”البطاقة الكبرى“ التي أقيمت الأحد في أبو ظبي، وقيمتها 15 مليون درهم إماراتي، وفق ما جاء في صحيفة ”جولف نيوز“ الإماراتية.

وحسب منظمي المسابقة، اشترى نائير البطاقة الفائزة في الـ20 من تشرين الأول/أكتوبر عبر الإنترنت ورقم بطاقته هو ”098165“ وتم التقاطها من السحب رقم 209.

وفاز العامل الهندي بالثروة، بعد أن شارك قيمة التذكرة مع 21 فردًا من زملائه في الشركة، إذ دفع 25 درهمًا من قيمة التذكرة البالغ ثمنها 500 درهم، ليتحدد نصيبه من الفوز بـ 5%، أي 750 ألف درهم إماراتي، وعند تحويلها إلى العملة الهندية ستكون مليونًا و 420 ألف روبية.

وقال نائير في محادثة هاتفية مع صحيفة ”جولف نيوز“، ”لا أعرف ماذا أقول إنني غير مدرك لحجم الفوز الذي حصلت عليه. لا تزال الأخبار تتدفق. أعرف أنني دفعت 25 درهمًا لتذكرتي وسوف أحصل على حصة لاحقة من مبلغ الفوز“، مضيفًا ”هاتفي يدق بشكل مستمر ليس عندي وقت للتفكير فيما سوف أفعله بكل هذا المال. كنت أبني منزلًا وتوقف الأمر لأنه ليس لدي المال الكافي لتمويله. سوف أستأنف ذلك الآن“، مبينا أن ”عائلته التي تعيش في كيرالا فقيرة جدًّا“.

ووفقًا للصحيفة، حاول المنظمون للقرعة الأحد، الوصول إلى نائير لإبلاغه بالفوز الكبير، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك في البداية، لكن في النهاية استطاعوا التحدث إليه وإبلاغه بالخبر السعيد الاثنين.