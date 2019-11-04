انتحار شاب من البدون ‎في الكويت

نعى عدد من النشطاء والحقوقيين في الكويت، الشاب بدر مرسال الفضلي الذي توفي اليوم الإثنين بعد إقدامه على شنق نفسه في حديقة ”الدوحة“، وفق ما ذكره النشطاء، وذلك عقب أشهر قليلة من انتحار الشاب عايد حمد مدعث والذي أثارت وفاته قضية ”البدون“ بشكل كبير.

وقال النشطاء إن ”الشاب بدر وهو في العقد الثالث من عمره قد شنق نفسه، وهو يعيش في وضع مادي صعب جدًا، وعاطلًا عن العمل بعد أن تم طرده بسبب سحب بطاقته الأمنية من قبل الجهاز المركزي“.

وتصدر وسم #انتحار_شاب_بدون المراتب الأولى في وسومات موقع ”تويتر“ بعد إعلان النشطاء عن انتحاره، وترجيح بعضهم بأن سبب الانتحار هو ”الوضع المعيشي الذي يعاني منه أبناء فئة البدون“ بالرغم من عدم صدور أي توضيح رسمي حول أسباب انتحار الشاب حتى الآن.

وكتب عثمان الفضلي أحد أقرباء الشاب بدر ناعيًا له: ”انا لله وانا اليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية انتقل الى رحمه الله تعالى ولد خالتي بدر مرسال محمد الفضلي“.

وقال أحد النشطاء إن الشاب المنتحر ”يبلغ من العمر 31 عامًا ويتيم الأب وغير متزوج؛ لديه أخ اكبر منه فقط، ووالدته امرأه مسنة وعاطل عن العمل، وتم طرده بسبب سحب بطاقته الأمنيه من قبل الجهاز المركزي وحالتهم الماديه جدا جدا صعبه“.

وعلقت الناشطة والمهتمة بشؤون البدون هديل بو قريص، قائلة: ”كل شاب ينتحر هو أثر لجرائمكم ضد الكويتيين البدون“، وفي المقابل قالت الدكتورة ابتهال الخطيب إنها تنتظر التصريح الرسمي عن أسباب انتحار الشاب، مشيرة بسخرية إلى أن الرواية الرسمية قد تكون: ”سكر أو تعاطٍ للمخدرات أو تورط في جريمة ما.. نفس السردية كل مرة“.

وتعتبر حالة الانتحار هذه الثانية خلال أشهر قليلة، حيث أقدم الشاب عايد حمد مدعث في شهر تموز/ يوليو الماضي على الانتحار شنقًا ”بسبب الوضع المادي الذي يعاني منه“، وفق ما ذكره النشطاء، والذي تضارب مع الرواية الرسمية التي ذكرت أن الشاب من مدمني المخدرات.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذه القضية.