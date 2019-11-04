الهند تسمح للسيّاح بقضاء ليلة مع السجناء داخل أكبر سجونها‎

اقترحت السلطات الهندية، نقطة جذب سياحية جديدة أطلقت عليها ”سياحة السجون“، حيث أعلنت سماحها للسيّاح المحليين والأجانب بخوض تجربة واقعية مع السجناء، من خلال إقامتهم ليلة كاملة داخل أكبر سجونها الشهيرة ”تيهار“ والواقع في مدينة دلهي شمال الهند، وفقًا لمجلة ”إنديا توداي“ الهندية.

وسيتعيّن على السيّاح، بحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، الإقامة داخل سجن ”تيهار“، والذي بني على مساحة أكثر من 400 فدان، ويضم 16000 سجين، مقابل مبلغ 2000 روبية هندية، أي ما يعادل 20 جنيهًا إسترلينيًا.

ولن يقيم السيّاح في غرف فاخرة، بل داخل مباني السجناء، وسيرتدون ملابس السجن، ويقضون يومهم كأي سجين عادي، حيث لن يسمح لهم باستخدام الهواتف، وسيكون عليهم الاستيقاظ في الساعة 5 صباحًا للعمل في التنظيف أو طحن القمح أو أعمال أخرى خاصة بالسجناء.

وسينام زوّار السجن على الأرض مثل السجناء، وسيأكلون من طعامهم، وسيتفاعلون مع من تحسن سلوكهم من السجناء ويستمعون لقصصهم.

وقال سانديب غويل؛ من المديرية العامة للسجون في الهند: ”إنهم تلقوا في كثير من الأحيان طلبات من السيّاح للإقامة في سجن تيهار، حتى يعيشوا تجربة حية مع السجناء“.

يُذكر أن سجن تيلانغانا في ولاية تيلانغانا الهندية، أطلق خطةً في العام 2016، لقضاء الزوّار يومًا في السجن مقابل 5 جنيهات إسترلينية، دون السماح لهم بالتفاعل مع السجناء.

وكانت سجون شهيرة حول العالم، افتتحت أبوابها أمام السيّاح، ومن بينها، سجن الكاتراز في خليج سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، والذي كان يتسم بحراسته الأمنية المشددة، إلى أن أغلق في العام 1963، وتم تحويله في العام 1973 إلى موقع سياحي.

كما كان موقع كيلمينهام جول في العاصمة الإيرلندية دبلن، سجنًا سابقًا خلال منتصف القرن الماضي، وتحوّل في العام 1971، إلى متحف يديره مكتب الأشغال العامة وهو مفتوح أمام الزوار.