فتاة وشمت عينيها فأصيبت بالعمى (صور)

أصيبت فتاة أسترالية، بالعمى جرّاء رسم وشم في مقلة عينها، وهي عملية مؤلمة جدًّا وخطيرة لدرجة تفوق الوصف، وفق ما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن أمبر لوك قولها، ”لا يمكنني وصف الألم من جراء رسم الوشم في مقلة العين، فحين اخترقت المادة عيني شعرت بشطايا زجاجية تتطاير بداخلهما، فقد قامت فنانة التجميل بعمل هذه الطريقة 4 مرات لكل عين دون مشاكل، لكن هذه المرة ارتكبت خطأ ما، فهذا الإجراء لا يسبب العمى إذا تم بشكل صحيح ”.

وحسب ما ورد في ”ميرور“، أنفقت لوك، آلاف الدولارات من أجل التحول إلى تنين بشري أبيض اللون بعيون زرقاء، فلجأت لرسم الوشم على جسمها بالكامل؛ لتتحول إلى لوحة غرافيكية متحركة.

وأقدمت الفتاة على شق لسانها وتكبير شحمة أذنها، ورسمت عددًا كبيرًا من الوشوم يضم نحو 200 رسمة، بالإضافة إلى تكبير صدرها ونفخ شفتيها ووجنتيها وزرع سبيكة معدنية في الأذن.

يذكر أن لوك شرعت في تغيير شكلها منذ 10 سنوات، وأنفقت حوالي 18 ألف دولار على العمليات والوشم، وستواصل مشوارها لتغطية جسمها بالكامل بالتاتو، لأنها لا ترى نفسها بالجمال الذي تريده، وحظيت بإعجاب البعض بشكلها الجديد، وليست نادمة على ما حدث وستمضي قدُمًا في ذلك الطريق، وفق ما قالت.