مسابقة للسيقان النسائية تثير ضجة في الكويت (فيديو)

مسابقة نسائية لأجمل سيقان تثير ضجة عارمة في #الكويت.. والشرطة تتدخل ألقت الجهات الأمنية في #الكويت القبض على شاب كويتي اتهم بخرق الآداب العامة وإساءة استخدام الهاتف، وذلك عقب إعلانه عن مسابقة لأجمل سيقان نسائية مقابل الفوز بخلخال من الذهب تتجاوز قيمته 822 دولاراً. وأوضح الشاب عبر حسابه على موقع التواصل "سناب شات" عن المقومات التي تؤهل الشابة للفوز قائلا:" اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق"، واشترط أيضا أن تقوم الفائزة بإرسال صورة لساقها مرتدية الخلخال، ليقوم بنشرها كتأكيد للمتابعين على صحة المسابقة، الأمر الذي أثار غضبا عارما في صفوف النشطاء على مواقع التواصل، مطالبين الجهات المعنية بإلقاء القبض على منظم المسابقة ومحاسبته. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #فيديو #فيديوهات #kuwait #video #trend #news #احلى_سيقان #كويتي #اكسبلور