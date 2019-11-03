مسابقة للسيقان النسائية تثير ضجة في الكويت (فيديو)

أثار إعلان شاب كويتي عن مسابقة للفتيات اشترط فيها على المشاركات تصوير سيقانهن حالة استياء واسعة في الكويت.

خليجي يطلق مسابقة لأجمل سيقان نسائية (فيديو) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأحد، ٣ نوفمبر ٢٠١٩

وتمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من تحديد هوية الشاب الذي أطلق المسابقة من خلال مقطع فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“ وخاطبت النيابة العامة لإصدار أمر بضبطه وإحضاره، بتهمة خدش الحياء العام.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم ضبط المواطن المتورط في القضية.

وأوضحت في بيان رسمي أن ”المسابقة التي أطلقها الشاب منافية للعادات والتقاليد، وقد تم رصد المقطع عقب تداوله عبر الحسابات الإخبارية لتحديد هوية الشاب الذي تبين أنه مواطن كويتي“.

وقالت الوزارة إنها قامت باستدعاء المواطن والتحقيق معه حول أسباب تسجيله لهذه المسابقة، ليبرر المتهم بأنه قام بتسجيله بغرض التسلية فقط وقام بحذفه من جميع حساباته.

وأضافت الوزارة أنه تم تحويل المواطن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك عقب أن أثار المقطع المتداول استياء عدد من النشطاء والحقوقيين في البلد الخليجي المحافظ.

وكان الشاب قد أعلن في المسابقة المثيرة للجدل أنه سيمنح خلخال ذهب باهظ الثمن لأجمل سيقان، مشترطًا أن يتم إرسال صور السيقان من قبل الفتيات اللواتي يرغبن بالمشاركة بهذه المسابقة.

وحول العقوبة المتوقع أن ينالها مطلق المسابقة، نقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن المحامي أحمد شحاذه العنزي قوله إن ”ما قام به الشخص يعتبر مخالفًا للآداب العامة والأخلاق، وستوجه له في حال القبض عليه تهمة سوء استخدام وسيلة اتصال (سناب شات)، واعتبارها جنحة تحقق فيها الإدارة العامة للتحقيقات“.

وأضاف ”العقوبة قد تتدرج بحسب ما يترتب عليها من جريمة، إلى السجن 5 سنوات“، مشيراً إلى أن ”الفتاة المشاركة في المسابقة ستكون جزءًا من الجريمة التي مست كرامة الناس وأخلاقهم ودعوة صريحة للفسق والفجور، بحسب ما يترتب على القضية من تبعات“.