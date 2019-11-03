مسؤول إيراني: رفض الحجاب ينتشر بين العائلات المتدينة في قم

حذرت النيابة العامة في مدينة قم وسط إيران، من ”عدم الالتزام بالحجاب“ الذي بدأ ينتشر بين العائلات الدينية التي تعد من العوائل الملتزمة، مشيرة إلى زيادة رفض الحجاب في قم التي تعد معقل المرجعيات الشيعية والحوزة الدينية.

وقال رئيس النيابة بمدينة قم حسن غريب، مساء السبت، للوكالة الرسمية الإيرانية عقب اجتماع مع جمعية مدرسي حوزة قم العلمية، إن ”عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه السلطات قد وصل إلى مدينة قم وللعوائل الدينية“.

وأضاف غريب ”للأسف وصلت الحال ببعض العوائل في مدينة قم عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي“، عادًّا أن ”بعض الفتيات عرضة لسوء التغذية التفكيرية السيئة من خلال ما يتم نشره في الفضاء الإلكتروني“.

من جانبه، انتقد أحمد خاتمي عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في إيران، في الاجتماع، ”القواعد التي تهدف لتقويض البيئة الثقافية والدينية في قم“.

وفي وقت سابق، قال محمد جعفر منتظري ، المدعي العام في إيران، إن ”وجود النساء غير المتزوجات في الشارع، وخاصة في مدينة قم، هو جزء من تحركات العدو المخطط لها مسبقًا“.

كما نقل عن ممثل المرشد الإيراني في مدينة قم، محمد سعيدي، في أكتوبر الماضي، عن خامنئي أنه ”يجب على زعماء قم ألا يدعوا الخونة يسحبون هذه المدينة من مركزية الثورة الإسلامية“.

وبدأت ثورة الحجاب الذي يفرضه نظام الملالي على النساء منذ عام 1979، تتسع وتتصاعد، إذ وصلت أخيرًا إلى مدينة قم التي تعدّ بـ“المقدسة“ كونها تضم مقامًا شيعيًّا، كما أنها معقل للمرجعيات الشيعية والحوزات الدينية.

واعترف ”عزت الله معتمد“ قائد لواء الإمام الصادق التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يتولى حماية مدينة قم في يونيو الماضي ”وضع الحجاب في هذه المدينة لم يعد مرضيًا بالنسبة للمرجعيات الدينية والمرشد علي خامنئي”.

وينظر الكثير من المتشددين إلى البلاد على أنها تخوض ”حربًا لينة“ ثقافية ضد التغريب وتغيير عاداتها الاجتماعية والثقافية.

وفي الـ29 من يوليو/ تموز 2018، كشف آخر استطلاع أجراه مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عن وضع الحجاب في البلاد، مؤكدًا أن 70 % من النساء الإيرانيات يرفضن ارتداء الحجاب.