شاهد بالصور.. زفة عروسين عراقيين بـ“التوك توك“ وسط المتظاهرين

عمد عروسان عراقيان إلى مشاركة المتظاهرين في احتجاجاتهم بطريقتهم الخاصة، حيث لم يفوتا الحضور إلى ميدان ساحة التحرير في العاصمة بغداد، يوم زفافهما.

واحتفل المتظاهرون بالعروسين، أمس الخميس، حيث تم زفافها في ”التوك توك“ الذي يسرق الأضواء في يوميات الاحتجاجات العراقية بساحة التحرير ببغداد.

ووفق موقع ”السومرية“ المحلي، أصر سائقو ”التوك توك“على إيصال العروسين إلى منزلهما، بعد أن زفهما المتظاهرون بزفة شعبية عراقية.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات العراق، مظاهرات واسعة، منذ الجمعة الماضية، تخللها أعمال عنف ومقتل وإصابة المئات.