الكويت.. التحقيق مع شركة طبعت صور مساجد على أحذية (فيديو)

أعلنت وزارة التجارة في دولة الكويت، اليوم الخميس، عن إحالة شركة (لم يتم الكشف عن هويتها) إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف طباعة صور مساجد على أحذية.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته صحيفة ”25 فبراير“ المحلية، أن قطاع الرقابة التجارية، فرع محافظة حولي، ضبطَ كمية أحذية معروضة في إحدى الشركات المختصة في بيع الملابس والأحذية مطبوعًا عليها صور مساجد بشكل واضح ولافت للانتباه، و جرى تحريز الكمية.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو، يوثق، صورًا لأحذية طبع عليها مبانٍ على شكل مساجد في أحد محلات التسوق.

وقالت وزارة التجارة: إنّ ”الشركة خالفت النظم واللوائح المعمول بها، وأحيلت الضبطية والمخالف إلى النيابة التجارية لإجراء اللازم“.