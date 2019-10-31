فوز العتيبي تكشف عن منعها من التجول دون عباءة في منتجع بالسعودية

كشفت الناشطة السعودية فوز العتيبي عن منعها من التجول دون عباءة في أحد المنتجعات بالعاصمة الرياض، فلجأت لمخاطبة إدارة المنتجع عبر ”تويتر“ للاستفسار عن موقفهم.

وقالت: ”قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني احد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسه بالغرفة لين سجلت خروج مبكر هل فعلا العباية إجبارية عندكم؟!“.

قبل اسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني احد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسه بالغرفة لين سجلت خروج مبكر هل فعلا العباية إجبارية عندكم ؟!!@durratre @durratarriyadh — فوز العتيبي (@zooztox) October 31, 2019

وأثارت تغريدة فوز، الجدل، حيث دعمها فريق من المتابعين، في حين انتقدها فريق آخر.

وأكدت فوز أنها سبق أن تجولت دون عباءة في موسم الرياض وسباق الألوان، دون اعتراض من أحد وبحضور سيارات الشرطة، الأمر الذي دفعها للتساؤل عن سبب منعها من التجول دون عباءة في المنتجع قائلة: ”المشكلة اني أتجول بالسعودية بدون عباية وحاضرة #موسم_الرياض و #سباق_الألوان بدون عباية ولا احد من موظفي الدولة منعني وبحضور سيارات الشرطة“.