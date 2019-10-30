”سفاري الرياض“.. تجربة مشاهدة الحيوانات المفترسة عن قرب في السعودية (فيديو)

يستعد القائمون على موسم الرياض الترفيهي المقام حاليًّا في العاصمة السعودية، بعد غدٍ الجمعة، لافتتاح فعالية جديدة تحمل اسم ”الرياض سفاري“، تتيح لزوارها التجوّل في منطقة برية مفتوحة ومشاهدة الحيوانات المفترسة طليقة عن قرب.

وأعلن القائمون عن موسم الرياض المتواصل على مدى 70 يومًا، تفاصيل الفعالية الجديدة التي ستقام في مزرعة ومنتجع ”نوفا“ بالقرب من مدينة الرياض، وتستمر حتى الـ15 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتتراوح أسعار دخول المزرعة بين 50 ريالًا للدخول إلى المنتزه العام، و 150 ريالًا لعشاق جولة السفاري التي تمتد لمدة 40 دقيقة يتم التنقل فيها بسيارات خاصة ومحمية تتيح لركابها مشاهدة حيوانات نادرة ومفترسة عن قرب داخل بيئتها الطبيعية، مثل: النمر الذهبي والأبيض، والأسود الأفريقية.

وتضم مزرعة ومنتجع نوفا، منطقة مفتوحة للحيوانات، ومنطقة التنزه العام، وتشمل الحديقة المغلقة، والمسرح المفتوح.

التجول والاستكشاف والمغامرة في أول سفاري مفتوحة في المملكة ????????

بين أكثر من 800 حيوان تبدأ الرحلة، وتأخذك التجربة لتشاهد وتتفاعل مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية ????

احجز تذكرتك:https://t.co/QX9hS8lNjK#موسم_الرياض pic.twitter.com/S63SmQP7vR — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 30, 2019

ويشهد موسم الرياض الذي انطلق يوم الـ11 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مئات الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية التي تقام في عدة أماكن بمنطقة الرياض وسط إقبال جماهيري كبير ولافت.