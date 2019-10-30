دعوة لإباحة التعارف بين الجنسين قبل الزواج تثير الجدل في السعودية

أثار المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف جدلاً واسعًا في السعودية عندما أباح التعارف بين الجنسين قبل الزواج، مخالفًا بذلك فتاوى لكبار الدعاة وعلماء الشريعة في السعودية تحرم ذلك التعارف.

وظهر عبدالله آل معيوف، عبر برنامج ”ياهلا“ الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“ مساء الثلاثاء، ليقول إن التعارف مباح وفق ضوابط معينة.

وقال آل معيوف إن التعارف بين الجنسين مباح، بشرط الالتزام بعدم الخلوة بالشريك، والتزام المروءة باللباس المحتشم وتجنب الكلام الفاحش.

وبدا آل معيوف مؤيدًا للتعارف بين الجنسين قبل الزواج لإنجاح العلاقة الشرعية بينهما من خلال معرفة الطرفين لإمكانية قدرتهما على العيش سويًا بعد التحدث مع بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بين زملاء العمل.

المحامي والمستشار الشرعي #عبدالله_آل_معيوف

التعارف قبل الزواج مباح ما لم يتم تجاوز هذه المحاذير الشرعية.. وإذا توسعنا في قاعدة "سد الذرائع" فلن نُبقِ للناس في هذه الدنيا شيئا..@al_maeyuf#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/fVA2ZMKggv — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 29, 2019

وجرى تداول مقاطع فيديو لحديث آل معيوف على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط انقسام بين المدونين السعوديين بين مؤيد لإباحة التعارف ومتمسك بفتاوى تقصره على ”الرؤية الشرعية“ من قبل الخاطب للفتاة في يوم خطبتها قبل إتمام مراسم الزواج.

وقالت الأكاديمية والناشطة السعودية، سعاد الشمري، في تعليق على الجدل الدائر تحت وسم ”#المعيوف_التعارف_للزواج_مباح“ في موقع ”تويتر“: ”اجل كيف يتم الزواج وتأسيس أسرة❗ شغلة اكشط واربح للبحث عن عروسه من صالات الأفراح ساهمت برفع نسب الطلاق، السبب الصدمة بعد الزواج وعدم اكتشاف وفهم الآخر والفكرة، يجب ان يكون هناك حوار تفاهم بحث عن المشتركات بين الطرفين وتقريب مسافة الاختلاف قبل الارتباط“.

#المعيوف_التعارف_للزواج_مباح

اجل كيف يتم الزواج وتأسيس أسرة❗️

شغلة اكشط واربح للبحث عن عروسه من صالات الأفراح ساهمت برفع نسب الطلاق

السبب

الصدمة بعد الزواج وعدم اكتشاف وفهم الآخر

والفكرة

يجب ان يكون هناك حوار تفاهم بحث عن المشتركات بين الطرفين وتقريب مسافة الاختلاف قبل الارتباط pic.twitter.com/zFTCuwxC5p — سعاد الشمري (@SouadALshammary) October 29, 2019

وكتب المدون السعودي عبدالله القحطاني في الاتجاه ذاته: ”لو بنتكلم عن ظلم الآباء او الأخوة او العادات والتقاليد لم تكفينا تغريدة او هشتاقات ولا أيام ولا سنين !! للأسف الزواج يقبع تحت مظلة الضغط من الأطراف المذكورة بغير وجه حق لذلك لا نستغرب إذا رأينا حالات طلاق او ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج“.

#المعيوف_التعارف_للزواج_مباح لو بنتكلم عن ظلم الآباء او الأخوة او العادات والتقاليد لم تكفينا تغريدة او هشتاقات ولا أيام ولا سنين !!

للأسف الزواج يقبع تحت مضلة الضغط من الأطراف المذكورة بغير وجه حق لذلك لا نستغرب إذا رأينا حالات طلاق او ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج . — عبدالله القحطاني ????????MBS (@abdullah2030MBS) October 29, 2019

واختار المحامي سعود متعب بن قويد الرد على دعوة التعارف قبل الزواج بنشر ما قال إنه دراسة تدحض دعوة آل معيوف حول ضرورة التعارف قبل الزواج لنجاح العلاقة الزوجية، وقال: ”كلام غير واقعي من المستشار آل معيوف. وهذه دراسة غربية وخليجية تثبت عكس ما يدعيه“.

كلام غير واقعى من المستشار ال معيوف وهذة دراسة غربية وخليجية تثبت عكس مايدعية #المعيوف_التعارف_للزواج_مباح pic.twitter.com/xW0ysX03C7 — سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) October 29, 2019

ورد مدون آخر معارض لإباحة التعارف، بنشر مقطع صوتي منسوب للداعية السعودي الراحل محمد العثيمين، يدعم فيه موقفه، وكتب معلقًا عليه: ”إذا كان الحديث مع المخطوبة لا يجوز فكيف بالحديث مع المرأة الأجنبية وكيف له أن يلتقي بها من دون وجود محرم بحجة التعارف“.

إذا كان الحديث مع المخطوبه لا يجوز فكيف بالحديث مع المرأة الأجنبيه وكيف له أن يلتقي بها بدون وجود محرم بحجة التعارف #المعيوف_التعارف_للزواج_مباح pic.twitter.com/iZznCQzAhu — على خطى السلف (@salffiat) October 29, 2019

وبعد عقود من هيمنة الآراء والتفسيرات المحافظة للشريعة الإسلامية المطبقة في السعودية على الحياة العامة، بدأت المملكة في الأعوام القليلة الماضية بالتخلي عن بعض تلك التفسيرات، وتبني تفسيرات منفتحة ومتبعة في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي.

وشهد هذا التحول تأييدًا واسعًا من قبل شرائح المجتمع السعودي ومناطقه، فيما تشهد الحياة العامة في البلاد تغييرات عديدة بينها إزالة كثير من القيود التي كانت تحد من اختلاط النساء والرجال في الأماكن العامة.