دموع وافد باكستاني عاش 41 عامًا في المملكة تثير تعاطف السعوديّين (فيديو)

دموع وافد باكستاني عاش 41 عامًا في المملكة تثير تعاطف السعوديّين (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

لقي مقطع فيديو لوافد باكستاني قرر مغادرة السعودية بعد 41 عامًا من العمل فيها، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة التي تأثر كثير من أبنائها بدموع الرجل المسن.

وظهر محمد حفيظ في مقطع الفيديو خلال حفل وداع تضمن هدايا تذكارية، نظمه له مكتب خدمات المياه في محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض، إذ لم يتمالك نفسه ونزلت دموعه بينما كان يودع زملاءه.

ويبلغ حفيظ من العمر 65 عامًا، وعندما قدم إلى السعودية كان في عمر 24 عامًا، ليبدأ العمل في بلدية محافظة الأفلاج لمدة 27 عامًا، قبل أن ينتقل إلى مكتب خدمات المياه ويمضي هناك 14 عامًا.

وقدم حفيظ شأن ملايين الوافدين الأجانب الذين بدأوا بالتوافد على المملكة في النصف الثاني من القرن الماضي، عندما بدأت البلاد باستغلال عائدات بيع النفط في حركة عمران وتنمية شاملة تحولت فيها السعودية لدولة عصرية متطورة وذات مكانة عالمية.

وكثيرًا ما تنتهي رحلة العمال والموظفين الذين يمضون سنوات طويلة في العمل بالسعودية، بلحظات وداع مؤثرة، فيما يحرص بعضهم على العودة لزيارة السعودية التي أمضوا القسم الأكبر من حياتهم فيها.

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