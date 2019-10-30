دموع وافد باكستاني عاش 41 عامًا في المملكة تثير تعاطف السعوديّين (فيديو)

لقي مقطع فيديو لوافد باكستاني قرر مغادرة السعودية بعد 41 عامًا من العمل فيها، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة التي تأثر كثير من أبنائها بدموع الرجل المسن.

وظهر محمد حفيظ في مقطع الفيديو خلال حفل وداع تضمن هدايا تذكارية، نظمه له مكتب خدمات المياه في محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض، إذ لم يتمالك نفسه ونزلت دموعه بينما كان يودع زملاءه.

حي هل العشرة الطيبة

ونعم يا اهل #الافلاج ونعم يالباكستاني فيديو متداول

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محمد حفيظ "باكستاني" عمل في الأفلاج لأكثر من 40 سنة يودع اهلها " يبكي ويثني على السعودية بعد انتهاء مدة عمله في #السعودية واستعداده لـ العودة لبلاده. – pic.twitter.com/fsB8ldyIdu — #فهد_الدوسري_نجد???????? (@fahad229q) October 30, 2019

ويبلغ حفيظ من العمر 65 عامًا، وعندما قدم إلى السعودية كان في عمر 24 عامًا، ليبدأ العمل في بلدية محافظة الأفلاج لمدة 27 عامًا، قبل أن ينتقل إلى مكتب خدمات المياه ويمضي هناك 14 عامًا.

باكستاني عمل في الأفلاج يبكي بحرقه بسبب انتهاء مدة عمله في المملكة واستعداده لـ العوده لبلاده بعد ان قضى 40 سنة فيها. pic.twitter.com/6wkLBLglVz — هاشتاق العرب (@TheArabHash) October 29, 2019

وقدم حفيظ شأن ملايين الوافدين الأجانب الذين بدأوا بالتوافد على المملكة في النصف الثاني من القرن الماضي، عندما بدأت البلاد باستغلال عائدات بيع النفط في حركة عمران وتنمية شاملة تحولت فيها السعودية لدولة عصرية متطورة وذات مكانة عالمية.

كلمات صادقة من القلب يقولها باكستاني عمل في الأفلاج لمدة 40 سنة. pic.twitter.com/VKW77BYWmX — فيصل الصويمل (@alswaimel) October 30, 2019

وكثيرًا ما تنتهي رحلة العمال والموظفين الذين يمضون سنوات طويلة في العمل بالسعودية، بلحظات وداع مؤثرة، فيما يحرص بعضهم على العودة لزيارة السعودية التي أمضوا القسم الأكبر من حياتهم فيها.