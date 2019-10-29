تسجيل أولى مخالفات لائحة الذوق العام بالرياض

ضبطت دوريات الشرطة في السعودية، 4 مخالفين للائحة الذوق العام، التي بدأ تطبيقها حديثًا في عموم البلاد، حيث جرى توقيف الأشخاص الأربعة وتحرير مخالفات بحقهم، تتعلق بالملابس التي يرتدونها.

وقال مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، إن دوريات أمن تعمل في محافظة عفيف التابعة لمنطقة الرياض، سجلت أولى مخالفات لائحة الذوق العام التي بدأ العمل بها أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم تتضح طبيعة الملابس التي كان يرتديها الشبان الأربعة، لكن تحذيرات واسعة تبادلها مدونو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية للاطلاع على بنود اللائحة وتجنب مخالفتها والتعرض لدفع الغرامات.

وقال الصحفي السعودي، فهد الغبيوي، عبر ”تويتر“، في نداء لأهالي محافظة عفيف: ”أهل #عفيف انتبهوا دوريات الأمن بدأت فعليًا بتطبيق لائحة الذوق العام. يعني بطل تطلع بثوب نوم سبعاوي أو تتجاوز صفوف الانتظار تسوي نفسك ما تعرف، أو ترفع في الموسيقى بالحارات ووقت الأذان والإقامة. الحين كذلك البصق في الأماكن العامة ورمي المخلفات بعد عليها غرامة“.

أهل #عفيف

????انتبهوا

دوريات الأمن بدأت فعلياً بتطبيق لائحة الذوق العام. يعني بطل تطلع بثوب نوم سبعاوي أو تتجاوز صفوف الأنتظار تسوي نفسك ماتعرف، أو ترفع في الموسيقى بالحارات ووقت الأذان والإقامة. الحين كذلك (البصق) في الأماكن العامة ورمي المخلفات بعد عليها غرامة.

التفاصيل بسبق — فهد الغبيوي #سبق (@alghbiwi) October 29, 2019

ونصت اللائحة على أنها ”سوف تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، الموجودة في الأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والمطاعم، والمقاهي والمتاحف والمسارح، ودور السينما والملاعب ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق، والمتنزهات والأندية والطرق والممرات، والشواطئ ووسائل النقل المختلفة، والمعارض ونحو ذلك“.

وجاء في مادة أخرى، ”يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات، أو عبارات تسيء إلى الذوق العام“.

وتتيح لائحة ”الذوق العام“، لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفته للائحة الذوق العام، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. فيما تتراوح قيمة مخالفات اللائحة بين 50 ريالًا وثلاثة آلاف ریال.

وتقول وسائل إعلام محلية، إن بنود لائحة الذوق العام تتضمن حظر إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات على الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها، والجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة، وما في حكمها دون ترخيص.

وتشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخالية والممتلكات العامة، والتخييم، أو التجمع، أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.