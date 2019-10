ما أسباب طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من على مسرح بالكويت؟ (فيديو وصور)

View this post on Instagram

أثار قرار رسمي مفاجئ بإلغاء حفل فرقة D-Crunch الكورية قبل انطلاق عرضها على المسرح بوقت قليل في دولة #الكويت، جدلًا بين ناشطين. وظهر أعضاء الفرقة الكورية، التي حضرت تلبية لدعوة الكويت في الذكرى الأربعين للعلاقات بين البلدين، على المسرح الذي من المفترض أن تؤدي عليه فقراتها، ليعتذر أعضاؤها للجمهور، معلنين أن الحفل ألغي، دون توضيح السبب، وسط صيحات استهجان من قبل الحاضرين.