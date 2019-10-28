ما أسباب طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من على مسرح بالكويت؟ (فيديو وصور)

ما أسباب طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من على مسرح بالكويت؟ (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

أثار قرار رسمي مفاجئ بإلغاء حفل فرقة D-Crunch الكورية قبل انطلاق عرضها على المسرح بوقت قليل في دولة الكويت، جدلًا بين ناشطين.

وظهر أعضاء الفرقة الكورية، التي حضرت تلبية لدعوة الكويت في الذكرى الأربعين للعلاقات بين البلدين، على المسرح الذي من المفترض أن تؤدي عليه فقراتها، ليعتذر أعضاؤها للجمهور، معلنين أن الحفل ألغي، دون توضيح السبب، وسط صيحات استهجان من قبل الحاضرين.

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أثار قرار رسمي مفاجئ بإلغاء حفل فرقة D-Crunch الكورية قبل انطلاق عرضها على المسرح بوقت قليل في دولة #الكويت، جدلًا بين ناشطين. وظهر أعضاء الفرقة الكورية، التي حضرت تلبية لدعوة الكويت في الذكرى الأربعين للعلاقات بين البلدين، على المسرح الذي من المفترض أن تؤدي عليه فقراتها، ليعتذر أعضاؤها للجمهور، معلنين أن الحفل ألغي، دون توضيح السبب، وسط صيحات استهجان من قبل الحاضرين. . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فن #الوسط_الفني #غناء #مشاهير #أخبار_مشاهير #كوريا #kuwait #Korea #video #trend #dcrunch

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وخرج أعضاء الفرقة من باب خلفي، فيما يبدو، بعد قرار الإلغاء، وسط صيحات الجمهور الذي كان قد حضر من أجل الحفل.

وتأثر عدد من أعضاء الفرقة بالقرار، حيث ظهروا في صور متداولة وعليهم علامات الحزن، فيما بكى آخرون.

وأظهر مقطع فيديو متداول مغادرة الفرقة الكورية لمطار الكويت، فجر اليوم الاثنين، بعد منع عرضها، فيما ذكر حساب ”المجلس“ المحلي، نقلًا عن مصادر لم يسمها، أن منع عرض الفرقة جاء بعد ظهور عدد من أعضاء الفرقة في أوضاع مخلة بالآداب العامة في الكويت في عدد من العروض والأغاني الخاصة بهم سابقًا.

بدورهم، قال كويتيون، في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، أن قرار الإلغاء جاء كون أعضاء الفرقة من الشواذ.

وفيما رحب ناشطون بقرار الإلغاء، معتبرين أن مثل هذه الفرق لا تمثل تقاليد وعادات المجتمع الكويتي ولا يجوز استقبالها، انتقد فريق آخر من المعلقين القرار، مستنكرين دعوة ضيوف ثم إلغاء حفلهم، مبررين أنه كان من الأولى عدم دعوتهم، بدلًا من طردهم بطريقة مهينة، خاصة أنهم وافقوا على إقامة الحفل مجانًا، دعمًا للعلاقات بين البلدين.

وعلق مغرد يدعى ”عبدالعزيز“ عبر موقع ”تويتر“ على الواقعة، مستنكرًا: ”حركة مستغربة جدًا من وزير الإعلام بالكويت، إعلان رسمي عن الذكرى الأربعين للعلاقات بين الكويت وكوريا الجنوبية وراسلين دعوة لفرقة كورية وقبلو الدعوة و جو ( مجاناً ) ليقدمون حفل غنائي لا و (دعوة رسمية) و تلغي حفلهم و تجبرهم بانهم يعتذرون بدون سبب“.

وانتقدت مغردة أخرى تدعى ”نورة“: ”هذي فرقة كورية جت الكويت بعدين ألغوا أداءهم و فشلوهم وفوق هذا مطلعينهم من الباب الخلفي كنهم غنم والمحزن في الموضوع الفرقة بكت والهمج اللي بالحفل يقولون فانشانت بتس يفشلون الكوايته“.

وعلقت ”سارة“: ”السفاره الكويتيه جابوا فرقه اطفال كوريه يأدون ”مجانا“ للاحتفال بالعلاقه بين الكويت وكوريا، بس على اخر لحظه لما لبسوا وتجهزوا وبيطلعون عالمسرح خلاص جاء الوزير وقالهم يكنسلون الفعاليه لان والله مادريت ان اشكالهم ناعمه كذا!! يعني يصرفون فلوس على احلام وطقتها وذولي لا حتى مجانا حرام!“.

ولم يصدر أي توضيح من قبل وزارة الإعلام بشأن قرار إلغاء حفل الفرقة الكورية أو الأسباب التي دفعت الوزير لاتخاذ مثل هذا القرار.

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