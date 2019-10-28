ما أسباب طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من على مسرح بالكويت؟ (فيديو وصور)

أثار قرار رسمي مفاجئ بإلغاء حفل فرقة D-Crunch الكورية قبل انطلاق عرضها على المسرح بوقت قليل في دولة الكويت، جدلًا بين ناشطين.

وظهر أعضاء الفرقة الكورية، التي حضرت تلبية لدعوة الكويت في الذكرى الأربعين للعلاقات بين البلدين، على المسرح الذي من المفترض أن تؤدي عليه فقراتها، ليعتذر أعضاؤها للجمهور، معلنين أن الحفل ألغي، دون توضيح السبب، وسط صيحات استهجان من قبل الحاضرين.

إلغاء حفل فرقة D-Crunch الكورية قبل إنطلاق عرضها في #الكويت الأمر الذي أبكى بعض أعضاء الفرقة لأنها سابقة لم تحدث لهم من قبل. pic.twitter.com/xQxFZydlBf — المجلس (@Almajlliss) October 28, 2019

وخرج أعضاء الفرقة من باب خلفي، فيما يبدو، بعد قرار الإلغاء، وسط صيحات الجمهور الذي كان قد حضر من أجل الحفل.

ايش ذي المعامله مايعرفون يطلعونهم مع باب طبيعي على الاقل؟ ايش ذا كانهم غنم! #Dcrunch_Come_To_SaudiArabia pic.twitter.com/36ZkgGn5YT — ##☆★ yono ???? (@faketae) October 27, 2019

وتأثر عدد من أعضاء الفرقة بالقرار، حيث ظهروا في صور متداولة وعليهم علامات الحزن، فيما بكى آخرون.

وأظهر مقطع فيديو متداول مغادرة الفرقة الكورية لمطار الكويت، فجر اليوم الاثنين، بعد منع عرضها، فيما ذكر حساب ”المجلس“ المحلي، نقلًا عن مصادر لم يسمها، أن منع عرض الفرقة جاء بعد ظهور عدد من أعضاء الفرقة في أوضاع مخلة بالآداب العامة في الكويت في عدد من العروض والأغاني الخاصة بهم سابقًا.

مغادرة فرقة D-Crunch لمطار الكويت فجر اليوم بعد منع عرضها.. وتشير عدد من المصادر إلى أن المنع جاء بعد ظهور عدد من أعضاء الفرقة في أوضاع مخله للآداب العامة بالكويت في عدد من العروض والأغاني الخاصة بهم سابقا. pic.twitter.com/6HEgudvVPW — المجلس (@Almajlliss) October 28, 2019

بدورهم، قال كويتيون، في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، أن قرار الإلغاء جاء كون أعضاء الفرقة من الشواذ.

وفيما رحب ناشطون بقرار الإلغاء، معتبرين أن مثل هذه الفرق لا تمثل تقاليد وعادات المجتمع الكويتي ولا يجوز استقبالها، انتقد فريق آخر من المعلقين القرار، مستنكرين دعوة ضيوف ثم إلغاء حفلهم، مبررين أنه كان من الأولى عدم دعوتهم، بدلًا من طردهم بطريقة مهينة، خاصة أنهم وافقوا على إقامة الحفل مجانًا، دعمًا للعلاقات بين البلدين.

شكراً للوزير الجبري قرار محترم — تركي الشويّب ???????? (@Turki_alshwib) October 28, 2019

نتمنى عدم دخولهم البلاد مره اخرى وعدم دخول هذه الأشكال — ⚖️عبدالله المحيلبي⚖️ (@alm7elby) October 28, 2019

الحمدلله مازال في بلادي رجال محترميين ينظرون الى الشعب مثل اهلهم اللهم دم علينا الصلاح والخيرة — ساره العنزي (@49gvlonx3g86XXB) October 28, 2019

وعلق مغرد يدعى ”عبدالعزيز“ عبر موقع ”تويتر“ على الواقعة، مستنكرًا: ”حركة مستغربة جدًا من وزير الإعلام بالكويت، إعلان رسمي عن الذكرى الأربعين للعلاقات بين الكويت وكوريا الجنوبية وراسلين دعوة لفرقة كورية وقبلو الدعوة و جو ( مجاناً ) ليقدمون حفل غنائي لا و (دعوة رسمية) و تلغي حفلهم و تجبرهم بانهم يعتذرون بدون سبب“.

يعني عارف من هم و مقدم لهم دعوة و بعدين تلغي حفلهم و يعتذرون لمجر انك سمعت انهم مثليين و هم اساساً مب مثليين و في قانون بكوريا يمنع المثلية اي تفكير تخلفي بهذا الشكل ، تخيل اعزمك و اجيبك من دولتك و اقول قدم عرضك بعدين اقولك مافي حفل اطلع اعتذر بدون سبب و امسك الباب

سلامات !! — عبدالعزيز . (@i3z29) October 28, 2019

وانتقدت مغردة أخرى تدعى ”نورة“: ”هذي فرقة كورية جت الكويت بعدين ألغوا أداءهم و فشلوهم وفوق هذا مطلعينهم من الباب الخلفي كنهم غنم والمحزن في الموضوع الفرقة بكت والهمج اللي بالحفل يقولون فانشانت بتس يفشلون الكوايته“.

هذي فرقة كورية جت الكويت بعدين ألغوا أداءهم و فشلوهم وفوق هذا مطلعينهم من الباب الخلفي كنهم غنم والمحزن في الموضوع الفرقة بكت والهمج اللي بالحفل يقولون فانشانت بتس يفشلون الكوايته — NOURA (@noura_11no) October 28, 2019

وعلقت ”سارة“: ”السفاره الكويتيه جابوا فرقه اطفال كوريه يأدون ”مجانا“ للاحتفال بالعلاقه بين الكويت وكوريا، بس على اخر لحظه لما لبسوا وتجهزوا وبيطلعون عالمسرح خلاص جاء الوزير وقالهم يكنسلون الفعاليه لان والله مادريت ان اشكالهم ناعمه كذا!! يعني يصرفون فلوس على احلام وطقتها وذولي لا حتى مجانا حرام!“.

@AlFadhelAhmad نائبنا الفاضل نتمنى منك طرح سؤال بما حصل امس في حفل العلاقات الدبلوماسية الكوريه الكويتيه حيث اتت اوامر بالغاء عرض فرقه كوريه قبل ١٠ دقائق من العرض فقط!والسفاره عنده الموافقه من الجهات الرسمية.الي صار كان عيب بحق الكويت واهانه للفرقه حيث منعوا من العرض.شنو السبب؟! pic.twitter.com/PWHT7oRHf2 — RASHA رشا الحرم (@AcoKico) October 28, 2019

ولم يصدر أي توضيح من قبل وزارة الإعلام بشأن قرار إلغاء حفل الفرقة الكورية أو الأسباب التي دفعت الوزير لاتخاذ مثل هذا القرار.