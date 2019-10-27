على عكس ما هو شائع.. فتاة خليجية تتحرش بشاب في مكان عام (فيديو)

على عكس ما هو شائع.. فتاة خليجية تتحرش بشاب في مكان عام (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج العربي، اليوم الأحد، مقطع فيديو تظهر فيه فتاة تتحرش بشاب في مكان عام، وفي تصرف معاكس لما هو شائع في حوادث التحرش التي يقوم بها شبان ضد فتيات.

 

ويظهر في الفيديو شاب وفتاة يسيران برفقة بعض، قبل أن تقوم الشابة بتصرف غريب فاجأ رفيقها الذي حاول الابتعاد عنها.

ويقول مغردون في موقع ”تويتر“، حيث أُعيد تداول الفيديو هناك على نطاق واسع، إن الحادثة وقعت في إحدى مدن السعودية، وأن تصرف الفتاة ينم عن علاقة بالشاب، بحيث تحرشت به برضاه أو عن طريق المداعبة.

وطالب عدد من المغردين السعوديين، بمحاسبة المسؤولين عن كاميرات المراقبة في المكان، لتسريبهم مقطع الفيديو، معتبرين أنه تصرف مسيء للشاب والفتاة التي ترافقه.

ولم تخفف تلك التغريدات المدافعة عن الشاب والفتاة، من حدة الغضب الكبير التي أبداها عدد كبير من المغردين الذين جمعهم الوسم ”#متحرشه_ياللعار“، والذي استقطب أكثر من عشرة آلاف تغريدة خلال ساعات من تداول الفيديو.

ويطالب بعض أعضاء ذلك الفريق، بمحاسبة الفتاة والشاب على تصرفهما في مكان عام، لكونه مخالفًا للعادات والتقاليد المحافظة، فيما قال آخرون إنه مخالف للائحة الذوق العام المطبقة حديثًا في السعودية، مفترضين أن الفيديو تم تصويره داخل السعودية.

ولم تغب التعليقات الطريفة والساخرة عن الوسم المتداول حول الحادثة، التي رأى فيها بعض الشبان مناسبة للدفاع عن أنفسهم من تحرش الفتيات، على حد قول بعضهم.

ولم يرد أي تعليق رسمي حول الجدل الدائر بشأن مقطع الفيديو، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ الجزم بصحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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