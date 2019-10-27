على عكس ما هو شائع.. فتاة خليجية تتحرش بشاب في مكان عام (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج العربي، اليوم الأحد، مقطع فيديو تظهر فيه فتاة تتحرش بشاب في مكان عام، وفي تصرف معاكس لما هو شائع في حوادث التحرش التي يقوم بها شبان ضد فتيات.

ويظهر في الفيديو شاب وفتاة يسيران برفقة بعض، قبل أن تقوم الشابة بتصرف غريب فاجأ رفيقها الذي حاول الابتعاد عنها.

ويقول مغردون في موقع ”تويتر“، حيث أُعيد تداول الفيديو هناك على نطاق واسع، إن الحادثة وقعت في إحدى مدن السعودية، وأن تصرف الفتاة ينم عن علاقة بالشاب، بحيث تحرشت به برضاه أو عن طريق المداعبة.

وطالب عدد من المغردين السعوديين، بمحاسبة المسؤولين عن كاميرات المراقبة في المكان، لتسريبهم مقطع الفيديو، معتبرين أنه تصرف مسيء للشاب والفتاة التي ترافقه.

#متحرشه_ياللعار حقيقي مجتمع متخلف وجاهل التحرش يكون بعدم رضا الطرف المتحرش فيه تثقفو شويه ياجهله ، هذول مع بعض والاغلب متزوجين وماكان في أحد حولهم وان شاءالله الجهات الأمنية تقبض على المسؤول عن كاميرات المراقبة ويحاسب . pic.twitter.com/1AsVXIe4mQ — حـنّـو (@Lii11Pk) October 27, 2019

ولم تخفف تلك التغريدات المدافعة عن الشاب والفتاة، من حدة الغضب الكبير التي أبداها عدد كبير من المغردين الذين جمعهم الوسم ”#متحرشه_ياللعار“، والذي استقطب أكثر من عشرة آلاف تغريدة خلال ساعات من تداول الفيديو.

ياخي البنات صارو مايستحون جرائه فيهم بشكل مو طبيعي اكثر من الشباب #متحرشه_ياللعار pic.twitter.com/o4frJpoTwF — G̷H̷A̷Z̷I̷ (@GG10HH10) October 27, 2019

ويطالب بعض أعضاء ذلك الفريق، بمحاسبة الفتاة والشاب على تصرفهما في مكان عام، لكونه مخالفًا للعادات والتقاليد المحافظة، فيما قال آخرون إنه مخالف للائحة الذوق العام المطبقة حديثًا في السعودية، مفترضين أن الفيديو تم تصويره داخل السعودية.

هذي م عندها اخوان مزز تخاف عليهم م عندها زوج مز تخاف الدنيا تدور وتجي وحدة تتحرش فيه ????????

صدق من سماهم ذئبات بشرية ???????? #متحرشه_ياللعار pic.twitter.com/p9vOZCP2pe — ﮼اتحادي﮼ ﮼المالـگـي﮼ ..???????????? (@raid_itti) October 27, 2019

#متحرشه_ياللعار الله يلعن النسويات انا بهاجر خلاص مالي مكان هنا بعد اليوم وين حقوق الانسان وين الامم المتحده وين ترامب وين الناتو يقذونا من المتوحشات????????‍♂️????????‍♂️???? ???? pic.twitter.com/FOshCikx6G — لونش ????????‍♂️G.A (@T_G_A1) October 27, 2019

ولم تغب التعليقات الطريفة والساخرة عن الوسم المتداول حول الحادثة، التي رأى فيها بعض الشبان مناسبة للدفاع عن أنفسهم من تحرش الفتيات، على حد قول بعضهم.

تذكرت قصة زميل بأمريكا ذهب إلى شقة إحداهن كزيارة،

لكنها أصرت على أن يمارس معها الجنس مهددة بالسلاح

واستمر بالرفض فأطلقت النار عليه! حين اشتكى قال الشرطي كان عليك أن تمارس معها ثم تشتكي؛

وأن لا تدعها تصل لمرحلة إطلاق النار لأن نتائجه أعظم! فاشتكى عالشرطي أيضا????????‍♂️#متحرشة_ياللعار pic.twitter.com/w6o2EwyfuD — طارق بن عزيز (@t_alaziz) October 27, 2019

انا اسف له بس ما كان المفروض يطلع متكشخ كذا اتمنى اي بنت تشوف كذا ولد بكامل زينته ما تقصرر معه هالاشكال يبغالهم واحد يربيهم

#متحرشه_ياللعار pic.twitter.com/PbIhNHOzvC — سترينج ™ | نمشي ABDX7 (@i_ebdx) October 27, 2019

ولم يرد أي تعليق رسمي حول الجدل الدائر بشأن مقطع الفيديو، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ الجزم بصحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.