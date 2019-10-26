قُبلات حميمية بين شاب وفتاة في سباق الألوان في الرياض تثير جدلًا واسعًا (صور)

قُبلات حميمية بين شاب وفتاة في سباق الألوان في الرياض تثير جدلًا واسعًا (صور)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثارت صور حميمية لشاب وفتاة شاركا في سباق الألوان الترفيهي الذي شهدته مدينة الرياض صباح السبت، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن أظهرت قبلات وعناقًا بين الاثنين على مرأى من الجميع.

ووثق آلاف المشاركين في السباق الذي أقيم في منطقة البوليفارد شمال العاصمة الرياض، لحظات المرح التي عاشوها في السباق الترفيهي، الذي تخلله رش المتسابقين بالألوان الزاهية خلال سيرهم في المسار المخصص للسباق.

لكن صورًا لشاب وفتاة يتعانقان ويتبادلان القبل، جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات لمحاسبة من يظهر فيها بسبب ما اعتبره مدونون سعوديون مخالفة للعادات والتقاليد المحافظة في المملكة، بجانب مخالفة لائحة جديدة للذوق العام بدأ العمل بها قبل فترة قريبة.

ويقول مغردون سعوديون إن الشاب والفتاة شاركا في سباق الألوان في الرياض، لكنهما سياح أجانب غير سعوديين، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل المزاعم المتداولة حول الصور.

وتعذر الوصول لحساب مزعوم في موقع ”إنستغرام“ قال مدونون سعوديون إنه للفتاة التي تظهر في الصور، وقد نشرتها في ذلك الحساب.

ولم تعلق هيئة الترفيه الحكومية المشرفة على فعاليات موسم الرياض، على الجدل الدائر حول الصور الحميمية المتداولة من داخل سباق الألوان.

وشارك أكثر من 15 ألف شاب وفتاة من السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، والسياح الزائرين لها، في السباق الترفيهي الأول من نوعه في مدينة الرياض، مرتدين سترات بيضاء ما لبثت أن تلونت بألوان زاهية رشها المنظمون على المشاركين.

وحضر مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي وفنانون ونجوم في المجتمع، السباق الذي حمل عنوان ”أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض“، وقد نفدت تذاكره بشكل مبكر بسبب الإقبال الكبير على الفعالية العالمية التي تقام في عدة دول قبل وصوله إلى المملكة بالتزامن مع الانفتاح الثقافي والفني والترفيهي الذي تعيشه المملكة، ويقوم على توفير أجواء للمرح والتسلية.

وسباق الألوان هو واحد من مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي أقيمت وستقام خلال موسم الرياض الذي يقام على مدى 70 يومًا، بين 11 تشرين الأول/ أكتوبر و15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

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