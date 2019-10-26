قُبلات حميمية بين شاب وفتاة في سباق الألوان في الرياض تثير جدلًا واسعًا (صور)

أثارت صور حميمية لشاب وفتاة شاركا في سباق الألوان الترفيهي الذي شهدته مدينة الرياض صباح السبت، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن أظهرت قبلات وعناقًا بين الاثنين على مرأى من الجميع.

ووثق آلاف المشاركين في السباق الذي أقيم في منطقة البوليفارد شمال العاصمة الرياض، لحظات المرح التي عاشوها في السباق الترفيهي، الذي تخلله رش المتسابقين بالألوان الزاهية خلال سيرهم في المسار المخصص للسباق.

لكن صورًا لشاب وفتاة يتعانقان ويتبادلان القبل، جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات لمحاسبة من يظهر فيها بسبب ما اعتبره مدونون سعوديون مخالفة للعادات والتقاليد المحافظة في المملكة، بجانب مخالفة لائحة جديدة للذوق العام بدأ العمل بها قبل فترة قريبة.

اذا قلنا ان من كان يسيء في#سباق_الالوان

سعوديات ظلمنا انفسنا؟

الي اشوفه اجنبيات وللمعلومية

اكثرمن35الف فيزا سياحيةكلهم خواجات

خلال ثلاث ايام من الوسم

غيراجانبنا فلبينو وهنود ومريكان وغيرهم

وكانوا يمثلون 96%من الفعالية

والمنصف لي تابع المقاطع يدرك هذا الشي

وفي الاخير تلزق بظهورن pic.twitter.com/mWfUiPLyXd — خالد ⭐ (@k2020KSA) October 26, 2019

ويقول مغردون سعوديون إن الشاب والفتاة شاركا في سباق الألوان في الرياض، لكنهما سياح أجانب غير سعوديين، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل المزاعم المتداولة حول الصور.

وتعذر الوصول لحساب مزعوم في موقع ”إنستغرام“ قال مدونون سعوديون إنه للفتاة التي تظهر في الصور، وقد نشرتها في ذلك الحساب.

طلعت سائحة هندية مع خطيبها في #سباق_الالوان يا اخونج. pic.twitter.com/FslmVXKCPY — لويس بن غرم الله (@Louis__GA) October 26, 2019

مب سعوديات اجنبيات ١٠٠٪ واحلف لكم بعد اذا صدق #سباق_الالوان pic.twitter.com/1LNrwb8thj — توب???? (@eejka1) October 26, 2019

ولم تعلق هيئة الترفيه الحكومية المشرفة على فعاليات موسم الرياض، على الجدل الدائر حول الصور الحميمية المتداولة من داخل سباق الألوان.

#سباق_الالوان

هي الفعالية كثير حلوه بس فيه ملحجه صارت وقله حيا من البعض ولازم يحاسبون عليها pic.twitter.com/fx848kcXKQ — hajar☢️ (@Hajar__1jj) October 26, 2019

اللى يقولو فوتوشوب هذا صوره لهم ثانيه وهم من نشروها بحسابتهم .

ونتمنى من الجهات المختصه بالقبض عليهم وتطبيق قانون الذوق العام .

هذا الصوره اليوم بالرياض ب #سباق_الألوان https://t.co/e71OWx2LdG pic.twitter.com/2eTubl9xAT — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) October 26, 2019

وشارك أكثر من 15 ألف شاب وفتاة من السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، والسياح الزائرين لها، في السباق الترفيهي الأول من نوعه في مدينة الرياض، مرتدين سترات بيضاء ما لبثت أن تلونت بألوان زاهية رشها المنظمون على المشاركين.

فعلاً فرّغنا كل طاقتنا في #سباق_الألوان ولوّنا

وتلوّنا ???? ????

كانت أسعد ٥ كيلومترات عشناها معكم ???????? #موسم_الرياض ???? pic.twitter.com/3lNxFe9Y5c — عيشها وتخيّل | Enjoy Saudi (@Enjoy_Saudi) October 26, 2019

وحضر مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي وفنانون ونجوم في المجتمع، السباق الذي حمل عنوان ”أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض“، وقد نفدت تذاكره بشكل مبكر بسبب الإقبال الكبير على الفعالية العالمية التي تقام في عدة دول قبل وصوله إلى المملكة بالتزامن مع الانفتاح الثقافي والفني والترفيهي الذي تعيشه المملكة، ويقوم على توفير أجواء للمرح والتسلية.

وسباق الألوان هو واحد من مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي أقيمت وستقام خلال موسم الرياض الذي يقام على مدى 70 يومًا، بين 11 تشرين الأول/ أكتوبر و15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.